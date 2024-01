O aprendizado contínuo segundo Drew Barrymore

Por Anita Bataglin*

Na NRF 2024, Drew Barrymore, conhecida por suas performances cativantes no cinema, surpreendeu o público ao compartilhar sua visão e experiência como co-fundadora da Beautiful, uma empresa de eletrodomésticos.

Ao lado de Shae Wong, CEO da Made by Gather, ela destacou a importância de unir forma e função, excelência de produtos e design acessível para enfrentar os desafios do mercado moderno.

Desde 2019, Drew expandiu seus horizontes para o varejo, lançando a coleção Drew Barrymore Flower Home em parceria com o Walmart. Dois anos depois, a atriz de renome internacional estabeleceu sua própria marca, a Beautiful, em colaboração com Shae Hong, um especialista no setor de eletrodomésticos e utensílios de cozinha, anteriormente fundador da Made by Gather.

Durante sua apresentação, Barrymore compartilhou sua filosofia sobre aprendizado contínuo e a importância da execução eficaz em parcerias comerciais.

Ela enfatizou que, no mundo dos negócios, a conexão de ideias é crucial, mas a execução eficiente é o verdadeiro desafio.

O exemplo da atriz

O foco na combinação de criatividade e comercialização se traduz na importância de oferecer produtos únicos e atraentes para se destacar em um mercado competitivo como o do varejo.

A compreensão de Drew Barrymore sobre a liderança de mercado não apenas como a busca pela excelência, mas também como a capacidade de oferecer acessibilidade, serve de aprendizado para desenvolvimento de estratégias de e-commerce que visam atingir um público amplo e diversificado.

A co-fundadora da Beautiful ressaltou a necessidade de reconhecer a excelência, mesmo que não seja a sua própria.

A abertura para aprender com os outros, segundo ela, é fundamental para o sucesso nos negócios.

Atenção ao planeta

Barrymore também abordou a questão da sustentabilidade, enfatizando que o foco deve estar na qualidade, equilibrando função e forma. Em um mundo que busca soluções sustentáveis, ela acredita que a essência de qualquer produto reside na integração perfeita entre design, usabilidade e demanda.

O ano de 2024 está previsto para ver investimentos substanciais em sustentabilidade, e isso se alinha com as demandas crescentes por boas práticas em toda a cadeia de suprimentos. Empresas que buscam eficiência logística estão cada vez mais em linha com esse processo.

A Beautiful, ao incorporar esses princípios, não apenas molda o futuro da indústria de eletrodomésticos, mas também oferece lições valiosas para aqueles envolvidos no varejo, e-commerce e logística.

A busca pela excelência, inovação constante e atenção às necessidades do consumidor são elementos que transcendem fronteiras setoriais, moldando o futuro do comércio de maneira eficiente e integrada.

*Anita Bataglin é diretora de Marketing do Grupo Intelipost

