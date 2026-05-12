NR-1 na prática: o que os líderes podem fazer pela cultura do cuidado 

Por Valéria Siqueira*

Você sabe qual é o papel do líder na construção do bem-estar no trabalho de uma equipe? Essa é uma pergunta simples, mas que quase ninguém consegue dizer como isso realmente funciona na prática.

Em muitas organizações, ainda persiste a ideia de que o bem-estar do colaborador é uma responsabilidade individual — algo que depende apenas da capacidade de cada profissional de lidar com pressão, prazos e demandas. Essa visão, além de limitada, pode ser prejudicial.

O bem-estar no trabalho é, na prática, uma corresponsabilidade, e o líder ocupa uma posição central para que ele se concretize.

Mais do que cobrar resultados, liderar hoje significa criar condições reais para que as pessoas consigam entregar o seu melhor sem comprometer a saúde mental, a motivação e o engajamento.

Liderança que viabiliza, não apenas exige

Um dos principais equívocos na gestão é acreditar que desempenho está apenas ligado à cobrança. Na realidade, ele está diretamente conectado ao ambiente que o líder constrói.

Quando o gestor assume um papel ativo, ele deixa de ser apenas um direcionador de tarefas e passa a ser um facilitador de desempenho. Isso significa a garantir clareza de prioridades, evitar sobrecarga desnecessária, remover obstáculos operacionais e oferecer suporte contínuo ao liderado.

Sem essas condições, a cobrança por resultados se torna incoerente — e, muitas vezes, fonte de estresse e adoecimento.

O risco da “responsabilização silenciosa”

Quando a empresa transfere implicitamente ao colaborador toda a responsabilidade pelo seu bem-estar, cria-se um cenário perigoso: o profissional passa a se sentir culpado por não dar conta de demandas que, muitas vezes, são estruturalmente inviáveis.

Esse fenômeno pode gerar sobrecarga crônica, queda de produtividade, desengajamento e problemas de saúde mental.

Cabe ao líder romper com essa lógica, reconhecendo que o contexto organizacional influencia diretamente o comportamento e o desempenho das pessoas.

O que o líder pode fazer, na prática

Promover o bem-estar não exige ações complexas, mas sim consistência e intencionalidade. Algumas atitudes fazem grande diferença no dia a dia:

Criar um ambiente psicologicamente seguro : Incentivar a abertura, escutar sem julgamento e permitir que o colaborador exponha dificuldades sem medo de retaliação.

Ajustar expectativas e metas : Metas descoladas da realidade são um dos maiores fatores de estresse. O líder precisa equilibrar desafio e viabilidade.

Praticar escuta ativa : Mais do que ouvir, é compreender o contexto do colaborador e agir a partir disso.

Reconhecer limites humanos : Alta performance não significa disponibilidade infinita. Respeitar pausas, horários e limites é essencial.

Dar autonomia com suporte : Autonomia não é abandono. O líder deve acompanhar, orientar e estar disponível.

Ser exemplo : Líderes que não respeitam seus próprios limites tendem a normalizar a sobrecarga na equipe.

O impacto da cultura do cuidado no clima organizacional

Empresas que tratam o bem-estar como algo secundário — ou como responsabilidade exclusiva do colaborador — tendem a enfrentar problemas recorrentes de clima organizacional, turnover e queda de desempenho.

Por outro lado, quando o líder entende seu papel como agente ativo nesse processo, o impacto é claro na performance de equipes mais engajadas, com maior produtividade sustentável, redução de afastamentos e melhoria no clima organizacional.

O bem-estar no trabalho não acontece por acaso — ele é construído. E o líder tem um papel decisivo nessa construção.

Mais do que cobrar entregas, é preciso criar as condições para que elas aconteçam de forma saudável e sustentável. Quando o líder assume essa responsabilidade, ele não apenas melhora resultados, mas fortalece pessoas.

No fim, liderar não é apenas sobre performance. É sobre tornar possível que ela, de fato, aconteça.

*Valéria Siqueira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura. Fundadora da Let’s Level, possui mais de 15 anos de atuação em consultoria de RH, com foco em liderança, cultura e performance.