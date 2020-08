Novos relatos de reinfecção, agora na Europa

Depois de Hong Kong, hoje foi a vez de Bélgica e Holanda informarem casos de reinfectados pelo coronavírus. Os relatos partem de especialistas diretamente envolvidos no enfrentamento da pandemia. A comunidade científica, mais uma vez, se mobilizou. Mas, assim como ontem, não se surpreendeu. Contágios reincidentes ocorrem, até agora, em baixíssima escala (assista).

São casos incomuns, diz a OMS. Mas a entidade diz estar atenta. E suspeitas são monitoradas também no Brasil.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 187 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre a condição insustentável entre os auxílios sociais planejados pelo governo e a realidade das receitas; além de uma reflexão do que pode ser feito para aplacar a fome que vem da crise atual. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.