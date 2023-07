Novonor formaliza convite à Unipar para iniciar due diligence na Braskem

A Novonor formalizou convite à Unipar para dar início ao processo de due diligence visando a aquisição indireta do controle acionário da Braskem S.A., em resposta à proposta não-vinculante que foi apresentada pela petroquímica brasileira em 10 de junho. Este era um passo necessário para o seguimento do processo – a partir de agora, a Unipar e seus assessores darão início às análises necessárias e negociações remanescentes para a apresentação de uma possível proposta vinculante.

A proposta

Em comunicado à Unipar, a Novonor sinalizou que as condições apresentadas atendem aos seus interesses, bem como de suas partes envolvidas. A proposta da Unipar prevê um equilíbrio entre as necessidades da Novonor, Petrobras, acionistas minoritários e bancos credores da Braskem, destacando-se como a mais atrativa e com formato satisfatório para todas as partes envolvidas. Além disso, representa uma continuidade na estratégia de expansão, consistência e confiabilidade executada pela companhia nos últimos anos, sustentada em 5 pilares: crescimento sustentável, excelência operacional, competitividade, equipe e cultura e sustentabilidade.

Unipar

A empresa possui profunda experiência operacional no setor químico e petroquímico brasileiro e, também, um extenso conhecimento prévio de parte dos ativos e tecnologias da Braskem, os quais a companhia já operou no passado. Dessa forma, a Unipar analisará com a Novonor a assinatura de contrato de exclusividade para dar início à auditoria, como de praxe em operações deste porte.

Qualquer proposta vinculante ou negociação de documentos definitivos da Operação serão apresentados após a finalização da auditoria. A Unipar continuará aplicando, nesta fase de análises, a mesma transparência e seriedade com as quais vem atuando ao longo deste processo.

