Novo programa da Necxt Orbitall contrata profissionais com mais de 50 anos

A Necxt Orbitall decidiu criar um programa voltado para a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. O programa +Experiência já abriu portas para nove profissionais que começaram a atuar na área de atendimento ao cliente. Ação marca o compromisso da companhia de promover inclusão e um ambiente mais diverso.

“O principal objetivo do +Experiência é trabalhar a inclusão, ter um público diversificado na empresa, com profissionais que consigam ensinar e aprender uns com os outros. É muito satisfatório ver como os contratados nesta faixa etária são gratos por termos dado essa oportunidade”, afirma Natália Colamina, gerente de recursos humanos na Necxt Orbitall.

O projeto já virou um case de sucesso internamente e aposta na contratação de novos profissionais nesse perfil.

“As pessoas nesta faixa etária valorizam a experiência e gostam de atender os clientes muito bem. São mais atenciosas e amorosas durante o contato com o público, não têm pressa para desligar a ligação e acabam fazendo o atendimento com maior qualidade. O feedback tem sido muito positivo. Quando se trabalha com jovens e pessoas mais velhas, há uma mescla na troca de experiências, nas quais os jovens ensinam mais sobre tecnologia e os profissionais de mais idade ensinam um pouco sobre o lado humano”, declara Natália.

Maria das Graças Coutinho da Silva, profissional de 51 anos, contratada pelo +Experiência, conta que foi boa a receptividade dos jovens, e que eles a auxiliam sempre que tem dúvidas em algum ponto do atendimento.

“Essa oportunidade que nos foi dada é maravilhosa, fiquei até surpresa. Eu ainda tenho de aprender muita coisa, mas o acolhimento das equipes tem sido ótimo, não falta ajuda não. Para mim está sendo muito bom voltar ao mercado de trabalho. Eu não tinha muita habilidade em digitação, o que deixa um pouco mais difícil, mas no dia a dia tenho dado uma melhorada e acredito que ainda vou aprender muito”, afirma a profissional.

Para ajudar os novos contratados, foi criado um conteúdo de treinamento específico para os integrantes do +Experiência, com informações que ensinam desde o básico, incluindo como ligar o computador, de que forma agir se der algum problema na senha, como desbloquear recursos necessários até como realizar o atendimento da melhor maneira. Este material de consulta está disponível através da academia Stefanini, ecossistema interno de cursos e palestras, e pode ser acessado a qualquer momento.

O programa não busca apenas profissionais com experiência na área, é possível ser contratada qualquer pessoa que demonstre habilidade no contato com o público.

“Eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Eu trabalhei 23 anos em casa de família com faxina e lavagem de roupa. Então essa oportunidade foi excepcional. Estou aprendendo muito e pretendo evoluir cada vez mais para bater as metas. Eu passei seis anos procurando uma vaga de trabalho, e essa oportunidade veio no momento certo. Vou fazer 53 anos, e fica muito difícil arrumar emprego por conta da idade. Até porque no momento da pandemia, as pessoas ficam ainda mais preocupadas com os acontecimentos, emprego não está fácil, então agradeço muito a empresa por ter aberto a oportunidade e ter me incluído no projeto”, declara Veronilda Mendes de Souza.

Para Thais dos Santos Farias, supervisora das profissionais, a experiência é proveitosa não só para os novos contratados, mas para ela e para a própria empresa.

“Nos profissionais de 50 anos ou mais, podemos identificar uma dedicação diferenciada. Em relação à responsabilidade, eles têm muita vontade de aprender, muito empenho e tentam atingir as metas propostas, mesmo quando encontram alguma dificuldade. É uma experiência muito rica, além de ser inspirador acompanhar de perto a evolução deles”, diz Thais.

A Necxt Orbitall quer abrir mais espaço para que profissionais dessa faixa etária integrem as equipes dos diferentes clientes que atendem.

“Esse é um projeto com enorme potencial. Independentemente da idade, os profissionais têm habilidades que são muito apreciadas no atendimento ao cliente e nós queremos oferecer um espaço para que eles possam exercê-las e receberem o reconhecimento merecido. Queremos ter times diversificados e que saibam humanizar cada vez mais as trocas com o público. Sem dúvidas ter profissionais nesse perfil será enriquecedor para a empresa e para este momento de transformação que estamos vivenciando”, declara Luiz Iannini, CEO da Necxt Orbitall.

