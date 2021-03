Novo posicionamento da Riachuelo deixa claro quem dita moda: você

Na sexta-feira, dia 5 de março, um trio empoderado de cantoras — Giulia Be, Malía e Simaria — se uniu para lançar o single Te Sigo Somando nas plataformas digitais e rádios do país. Com um ritmo bastante envolvente e uma mensagem de sororidade às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o sucesso foi imediato. A canção alcançou inúmeros acessos logo no primeiro dia. E este ainda era um ensaio. O clipe, protagonizado pelas artistas, seria lançado dez dias depois.

A Riachuelo publicou e assinou o clipe Te Sigo Somando na terça-feira, 16 de março, quando esta já era uma das músicas pop mais tocadas nas rádios do Brasil. Tal estratégia foi o resultado de um processo de quase dois anos, em que a varejista da moda acompanhou de perto as mudanças no comportamento de seus consumidores (70% feminino, com abrangência das classes de A a C), entendendo que cada um pode viver e se expressar à sua maneira — e isso é justamente o mais inspirador. Clientes de todo o Brasil participaram de sprints de criação em vários momentos do processo, opinando sobre as cantoras, ritmo, gênero e letra da música Te Sigo Somando.

Com o mote “Riachuelo começou a seguir você”, o novo posicionamento da varejista visa valorizar a mulher brasileira em sua diversidade de estilos, de causas e de sonhos. "Paramos de olhar para a moda em Nova York ou Paris como a maior fonte de referências. O que estamos dizendo agora é o inverso: queremos entender o que faz sentido para as pessoas aqui e desenvolver produtos para conversar com elas, em sua diversidade de histórias, influências e opiniões”, comenta Elio Silva, diretor executivo de canais e marketing da Riachuelo.

Te sigo nas redes sociais

Além do trio de cantoras, o clipe e a campanha de marketing contam com a presença de ícones femininos que a Riachuelo “seguirá” pelo que representam dentro de sua comunidade e causas que defendem. Dentre elas há esportistas, dançarinas, artistas e criadoras de conteúdo. Entre os destaques, três nomes participam do movimento: a ginasta olímpica Rebeca Andrade, as dançarinas negras do Projeto Turmalina Negra e a influenciadora digital plus size, Letticia Munniz.

Clientes anônimas também estão no escopo da estratégia, com equipes dedicadas para seguir, entender, identificar e atender às questões de nicho. “Quanto mais conhecemos quem é a pessoa para quem vendemos, melhor expressamos o que ela deseja”, explica Silva.

Se hoje a Riachuelo investe mais em times internos para fazer pesquisa de moda digital, pela internet, é porque aprendeu com a pandemia. Essa era a única saída quando os estilistas ficaram impedidos de visitar outros países. Da restrição, nasceu uma certeza, que Elio Silva resume assim: “O mundo hoje tem de ser cocriado, não há mais lugar para ser imposto”. Por isso, a Riachuelo começou a seguir você.