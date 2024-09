Novo indicador usa dados do Google e outros buscadores para manter marca relevante

“Se não está no Google, não existe”. Já existem pesquisas que indicam que isso é mesmo verdade. Quanto mais presente nos resultados dos buscadores, maior a chance do negócio dominar o mercado.

Em 2020, o estudo “A new way to track brands and advertising”, pela Adam&eveDDB, mostrou que se uma marca possui alta proporção de buscas online, existe uma probabilidade de 83% ou mais dessa proporção se traduzir em participação de mercado.

O dado tem demonstrado tanta importância que já tem um nome: “Share of Search (SOS)”.

O que é o Share of Search?

“Participação de buscas” ou “Share de Busca”, o Share of Search é um indicador que expressa a proporção de buscas alcançada por uma marca na comparação com os percentuais obtidos por outras marcas.

Diferentemente do “Share of Voice (SOV)”, que mede a presença de uma marca em todos os tipos de mídia, o SOS foca exclusivamente nas buscas realizadas em motores de busca como o Google.

“O SOS atua como um termômetro para prever o ‘Share of Market’ (parcela de mercado). Esses indicadores, quando analisados em conjunto, demonstram como o engajamento nas buscas on-line e a presença na mídia podem influenciar a participação de mercado”, diz Ricardo Monteiro, COO da Tunad, empresa de inteligência de mídia.

Quais as principais características do Share of Search?

Segundo Monteiro, no mundo do marketing, o SOS tem alcançado credibilidade e é considerado uma ferramenta mais acessível, ágil e preditiva.

Com o SOS , é possível mensurar efeitos de anúncios no curto ou no longo prazo.

Ele reflete diretamente o interesse e a intenção dos consumidores, fator crucial para a construção de uma marca forte e reconhecida.

“Este novo método não apenas redefine como as marcas podem monitorar sua saúde e força no mercado, mas também oferece uma ferramenta valiosa para ajustar estratégias e garantir o crescimento planejado de uma marca através de suas atividades de marketing”, observa o executivo.

E qual a relação do SOS com o Share of Voice (SOV)?

Segundo Monteiro, alguns estudos apontam que o Share of Search pode ser considerado como uma evolução do SOV.

Na prática, as duas métricas se complementam, uma vez que o SOV mostra a pressão de mídia. Se agregados, a pressão de mídia com a eficiência de conversão da campanha, o resultado é um indicador de construção de awareness.

“Quando conjugamos a análise de todos esses indicadores, temos um resultado muito mais assertivo para avaliar como a comunicação está influenciando o ‘Share of market’. Por outro lado, entendemos também que há uma complexidade em mensurar as buscas por uma marca com rigor necessário”, conclui Monteiro.

