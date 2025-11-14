Novembro Azul: 5 exemplos do que empresas podem fazer pela saúde masculina

Na Espaçolaser, aposta é na estética (Espaçolaser/Divulgação)
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07h00.
Todo ano, cerca de 72 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata. E todo novembro, o país ganha uma oportunidade para provocar a mudança nessa realidade e promover a saúde masculina.
Em especial, as empresas brasileiras podem provocar impacto legítimo durante o Novembro Azul. Tudo depende da abordagem, dos investimentos e principalmente das estratégias desenhadas.
Separamos 5 exemplos de como empresas de diferentes setores podem cumprir com seu compromisso social e ressaltar a importância dos seus colaboradores durante o Novembro Azul.
A Espaçolaser cumpre a tarefa por meio de uma parceria com a rede Dasa durante o mês de novembro. Para a campanha a empresa aposta no humor e na realidade masculina quando o assunto é saúde.
Unidades selecionadas da marca receberam totens interativos dos quais os clientes podem retirar a “cartinha da desculpa”, em referência às desculpas que as pessoas às vezes dão para não fazerem os exames preventivos, que podem detectar o câncer de próstata e aumentar as chances de cura.
No verso de cada cartinha, o consumidor encontra um QR Code convidando para a realização de exames preventivos, e oferecendo desconto nas unidades Dasa parceiras.
Do lado da Dasa, clientes têm direito a um voucher de experiência para 5 sessões de depilação a laser, em áreas como axilas ou faixa de barba.
Internamente, a Espaçolaser realiza ações como a isenção de coparticipação nos exames de ultrassom de próstata e de antígeno prostático específico (PSA).
A Thales, empresa líder global em alta tecnologia, aposta em um Novembro Azul com mais de três frentes de atuação em todas as unidades da América Latina.
Com o tema “Cuidar é coragem: prevenção também é força”, a iniciativa se baseia na busca por quebrar tabus, incentivar a realização de exames preventivos e valorizar o bem-estar integral dos colaboradores.
Entre as atividades, destaca-se o concurso de bigodes, dividido nas categorias Clássico, Criativo e Digital, com vales-compras em artigos esportivos como prêmio, para promover a atividade física como forma de cuidado.
A programação do Novembro Azul inclui ainda um quiz sobre mitos e verdades sobre o câncer de próstata e uma série de infográficos abordando temas como sinais precoces da doença, exames preventivos, hábitos saudáveis e esclarecimento de dúvidas sobre o exame de próstata.
A Betnacional promoveu uma ação de Novembro Azul durante a partida do Brasileirão entre Sport x Juventude, na última terça-feira (05/11).
No protocolo do Hino Nacional, os jogadores do Sport entraram em campo com a camisa azul nº 45, em referência à idade a partir da qual os homens devem conversar com o médico sobre exames de prevenção ao câncer de próstata.
As camisas foram autografadas e leiloadas em parceria com a plataforma Play for a Cause, com 100% da arrecadação destinada a uma instituição beneficente.
Durante todo o mês, a marca envia alertas de conscientização sobre saúde e prevenção para os usuários da plataforma, reforçando a mensagem de que cuidar também é jogo de homem.
O Colégio Visconde de Porto Seguro se engaja no Novembro Azul com uma mobilização interna voltada aos seus colaboradores, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças que afetam os homens.
A campanha incentiva o uso de bótons e a participação no Dia Azul (14/11), quando todos são convidados a vestir ou usar algum adereço na cor da ação, em sinal de apoio à causa.
Embora voltada principalmente à equipe de trabalho, a iniciativa inspira toda a comunidade escolar, alunos, pais e responsáveis, a refletir sobre o autocuidado e a quebra de tabus em relação à saúde masculina.
A ação também simboliza a importância do acolhimento e da responsabilidade coletiva.
A Eletromidia, líder nacional em mídia exterior, irá promover a palestra “Novembro Azul: Conscientização sobre a Saúde Masculina”, que será realizada com o objetivo de reforçar a importância dos cuidados com a saúde do homem.
O encontro irá destacar a necessidade de consultas médicas e exames preventivos regulares. Ao final, todos os colaboradores homens da companhia receberão brindes alusivos à iniciativa.