Nova promoção da Shell Box troca pontos por prêmios para curtir música

Shell lança a promoção Junte e Troque No Seu Ritmo, com diversos prêmios para curtir com sua música preferida. Clientes que realizarem pagamentos com o aplicativo Shell Box poderão acumular conchas digitais, a famosa logo da marca, e, com um valor adicional, trocar por prêmios exclusivos, como Caixa de Som com função Karaokê, Mochila Cooler e kits de copos colecionáveis. A promoção estará disponível nos postos Shell e lojas de conveniência Shell Select de todo o Brasil que tenham Shell Box como forma de pagamento até fevereiro de 2022 ou até quando durarem os estoques.

A cada R$ 30 em compras com Shell Box nos postos Shell ou nas lojas Shell Select participantes, o consumidor ganha uma concha virtual no aplicativo. A partir de R$ 60 pagando com cartão Mastercard no Shell Box ou abastecendo com qualquer produto da família Shell V-Power, o cliente ganha uma concha extra. Abastecer a partir de R$ 60 com Shell V-Power e pagando com cartão Mastercard no Shell Box dá direito a duas conchas extras.

Juntando 35 conchas mais R$ 79,90, o cliente irá receber uma Caixa de Som com função Karaokê, que vem com luz e microfone. Com 15 conchas mais R$ 59,90, é possível trocar por uma Mochila Cooler, que tem um compartimento à parte, ideal para manter a temperatura de alimentos e bebidas e levá-los para onde quiser. Já acumulando cinco conchas mais R$ 24,90, o consumidor poderá adquirir o Kit Ritmos, com dois copos exclusivos, decorados nos ritmos musicais mais amados do Brasil: Rock, Sertanejo, Axé e Funk.

“As promoções Junte & Troque dos postos Shell sempre são um grande sucesso. Para este ano, ampliamos a oferta de prêmios para encantar os clientes e permitir que ainda mais pessoas participem”, afirma Javier Alemandi, diretor de marketing da Raízen.

Para participar, basta baixar gratuitamente o aplicativo Shell Box no smartphone e realizar um cadastro simples. Clientes que já utilizam o app só precisam habilitar a opção “Participar Automaticamente das Promoções”, disponível no menu lateral. Shell Box permite o pagamento do abastecimento e de itens das lojas de conveniência Shell Select de forma rápida, segura e descomplicada utilizando o celular. Em todo o Brasil, já são cerca de 3.500 postos Shell e 500 lojas de conveniência Shell Select que oferecem a opção de pagamento com Shell Box.

Promoção Boleia Premiada

Outra promoção que iniciou esta semana foi a Boleia Turbinada, exclusiva para motoristas de caminhão cadastrados no Clube Irmão Caminhoneiro Shell, com prêmios que vão melhorar a rotina nas estradas. São dez kits turbinados com cozinha acoplada, climatizador de cabine, assento massageador e central multimídia para deixar a boleia completa em todas as viagens. Além do kit, os participantes concorrem diariamente a uma minigeladeira, que gela e esquenta as bebidas e alimentos.

A cada R$ 800 em produtos participantes, o motorista recebe um número da sorte. Para participar, basta fazer um breve cadastro no site ou pelo WhatsApp (011) 96628-1084, enviar o cupom fiscal e torcer para ganhar. Pagamentos com cartão Mastercard e abastecimento de no mínimo R$800 com Shell Evolux Diesel, o diesel aditivado da marca Shell, ganham um número da sorte extra.

Compras em qualquer valor do lubrificante Shell Rimula ou de Shell Evolux Arla 32 também recebem um número da sorte extra. Os números sorteados serão anunciados no site da promoção, válido até o dia 19 de fevereiro de 2022.

“Os caminhoneiros movimentam o País, transportando cargas essenciais por longos trajetos. A promoção Boleia Turbinada vai ajudar a tornar as viagens mais confortáveis e transformar a cabine em uma casa longe de casa. É uma forma da marca Shell agradecer o trabalho destes profissionais”, afirma Javier Alemandi, diretor de marketing da Raízen.

