Nostalgia e produtos retrô podem dobrar o número de likes nas redes sociais, diz levantamento

Os insights da última edição do DROPS, levantamento mensal da 3mais, apontam para a nostalgia e o investimento em produtos retrô como uma das estratégias mais efetivas no momento.

Segundo o relatório:

Buscas por câmeras digitais dos anos 2000 aumentaram em 563% em 2024,

93% dos brasileiros que apreciam o retrô e estética vintage são influenciados pelas redes sociais,

Millennials são 50% do público. Geração Z são 43%.

Os principais insights do relatório revelam que marcas que incorporam referências do passado fortalecem a conexão emocional com o público e geram resultados tangíveis.

Case: Bahia Esporte Clube

O Bahia Esporte Clube registrou aumento de 178% mais curtidas nas redes sociais após ação inspirada no Super-Homem. O time tem longa história com a personagem, que surgiu em 1979 como o mascote “Super-Homem Tricolor”, criado por Ziraldo.

“A nostalgia conecta gerações e cria vínculos afetivos duradouros. Quando as marcas entendem esse movimento, conseguem transformar memórias em valor competitivo, tornando o passado um motor de crescimento no presente”, destaca Murilo Brum, especialista em consumer insights e responsável pelo levantamento.

Os três pilares da tendência

Segundo Brum, o DROPS identifica três forças que sustentam essa tendência:

O pertencimento, com produtos e experiências resgatando referências culturais e fortalecendo o sentimento de comunidade. O contraponto ao digital puro, com consumidores buscando objetos tangíveis e familiares em meio às inovações constantes. A economia da memória, quando marcas revisitando sua própria história e ganhando autoridade e autenticidade, atributos cada vez mais valorizados pelo público.

Impacto estratégico do retrô

Segundo o material, gerações diferentes se conectam de forma distinta com a nostalgia. A principal motivação é a memória afetiva (42%), seguida por vínculo com marcas (22,9%) e conforto (20%).

“A nostalgia não é tendência passageira, é mecanismo que cria laços emocionais estreitos. Marcas que entendem esse movimento conseguem fidelizar clientes e ampliar sua presença no mercado”, acrescenta Brum.

O relatório sugere que revisitar o passado vai além do modismo. É uma estratégia que combina pertencimento, autenticidade e experiência sensorial, transformando lembranças em engajamento e resultados mensuráveis.

“Ao resgatar referências do passado, as marcas não apenas atraem diferentes gerações, mas ampliam conversões e fortalecem sua presença no mercado, mostrando que o retrô é alavanca real de desempenho estratégico”, conclui Brum.