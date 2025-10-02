Bússola

Um conteúdo Bússola

Nostalgia e produtos retrô podem dobrar o número de likes nas redes sociais, diz levantamento

Levantamento da 3mais mostra salto nas buscas por produtos retrô, com influência das redes sociais, e sugere grande poder de engajamento das referências do passado

Buscas por câmeras digitais dos anos 2000 aumentaram em 563% (Divulgação)

Buscas por câmeras digitais dos anos 2000 aumentaram em 563% (Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13h00.

Os insights da última edição do DROPS, levantamento mensal da 3mais, apontam para a nostalgia e o investimento em produtos retrô como uma das estratégias mais efetivas no momento.

Segundo o relatório:

  • Buscas por câmeras digitais dos anos 2000 aumentaram em 563% em 2024,
  • 93% dos brasileiros que apreciam o retrô e estética vintage são influenciados pelas redes sociais,
  • Millennials são 50% do público. Geração Z são 43%.

Os principais insights do relatório revelam que marcas que incorporam referências do passado fortalecem a conexão emocional com o público e geram resultados tangíveis. 

Case: Bahia Esporte Clube

O Bahia Esporte Clube registrou aumento de 178% mais curtidas nas redes sociais após ação inspirada no Super-Homem. O time tem longa história com a personagem, que surgiu em 1979 como o mascote “Super-Homem Tricolor”, criado por Ziraldo.

“A nostalgia conecta gerações e cria vínculos afetivos duradouros. Quando as marcas entendem esse movimento, conseguem transformar memórias em valor competitivo, tornando o passado um motor de crescimento no presente”, destaca Murilo Brum, especialista em consumer insights e responsável pelo levantamento.

Os três pilares da tendência

Segundo Brum, o DROPS identifica três forças que sustentam essa tendência: 

  1. O pertencimento, com produtos e experiências resgatando referências culturais e fortalecendo o sentimento de comunidade. 
  2. O contraponto ao digital puro, com consumidores buscando objetos tangíveis e familiares em meio às inovações constantes. 
  3. A economia da memória, quando marcas revisitando sua própria história e ganhando autoridade e autenticidade, atributos cada vez mais valorizados pelo público.

Impacto estratégico do retrô 

Segundo o material, gerações diferentes se conectam de forma distinta com a nostalgia. A principal motivação é a memória afetiva (42%), seguida por vínculo com marcas (22,9%) e conforto (20%).

“A nostalgia não é tendência passageira, é mecanismo que cria laços emocionais estreitos. Marcas que entendem esse movimento conseguem fidelizar clientes e ampliar sua presença no mercado”, acrescenta Brum.

O relatório sugere que revisitar o passado vai além do modismo. É uma estratégia que combina pertencimento, autenticidade e experiência sensorial, transformando lembranças em engajamento e resultados mensuráveis.

“Ao resgatar referências do passado, as marcas não apenas atraem diferentes gerações, mas ampliam conversões e fortalecem sua presença no mercado, mostrando que o retrô é alavanca real de desempenho estratégico”, conclui Brum.

 

Acompanhe tudo sobre:Tendências

Mais de Bússola

Gestão Sustentável: o papel das políticas públicas na eficiência energética e construções

Plataforma aposta em solução ‘AI First’ para democratizar acesso ao retail media

Gratuito, o projeto dela vai transformar mais de mil artistas em empreendedores culturais 

Opinião: Experiências fora do escritório formam líderes mais competentes

Mais na Exame

Marketing

Geração Z revela o que a aproxima das marcas — e o que faz perder a confiança

Mercados

Buffett fecha maior aquisição da Berkshire em três anos com negócio de US$ 9,7 bi

ESG

Irã pode ver seu solo afundar até 4 metros nos próximos 10 anos, releva pesquisa

Mundo

Ataque em sinagoga em Manchester deixa mortos e feridos durante Yom Kippur