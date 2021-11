Nomad anuncia parceria com a Decolar para o programa Passaporte Decolar

A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de conta-corrente em um banco norte-americano de forma 100% digital, anuncia uma parceria com a Decolar. A partir deste mês, quem abrir uma conta na Nomad, além de cashback de US$ 15, ganhará pontos no programa de benefícios Passaporte Decolar e poderá trocar por qualquer produto de viagem. Para isso, basta utilizar o voucher promocional Decolar e efetuar uma remessa nos primeiros 15 dias. A iniciativa, inédita no segmento de turismo, reforça o posicionamento da Nomad de democratizar a vida do brasileiro em dólar.

Para ter acesso aos pontos, basta fazer a inscrição gratuita diretamente pelo site e começar a acumular pontos e resgatar benefícios. O programa tem três categorias: Viajante, para clientes que realizarem compras de até R$ 6 mil por ano; Explorador, para gastos anuais entre R$ 6 mil e R$ 20 mil; e Global, para quem realizar compras acima de R$ 20 mil. O cliente pode acumular pontos com mais facilidade, visto que os créditos são feitos na conta do participante de acordo com o valor de compra, independentemente de quem viajará. Além dos pontos acumulados no Passaporte Decolar, o consumidor pode acumular milhas em outros programas de benefícios que já participa.

Ernani Assis, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Nomad, afirma que a fintech estará cada vez mais presente na vida do traveller como uma plataforma de serviços essenciais e agregados.

“A ideia de unir as marcas em uma ação que reverta pontos para o programa Passaporte Decolar é facilitar o acesso e criar benefícios tangíveis para o cliente. Os pontos captados a partir da abertura de conta ou remessas feitas pela Nomad podem ser utilizados para adquirir um produto de viagem, como passagens aéreas, hospedagem, locação de carros e demais serviços oferecidos”, diz.

Já Felipe Zotelli, Head de Parcerias e Novos Negócios da Decolar diz que “a parceria reforça a nossa proposta de levar cada vez mais benefícios aos consumidores e premiá-los para poderem viajar mais. Com o Passaporte Decolar, os viajantes conseguem acumular pontos mais rapidamente e trocar por qualquer serviço ou produto de viagem, tanto nacional quanto internacional. Queremos que a Nomad também seja uma opção para os nossos clientes que viajam para o exterior”.

O CEO da Nomad, Lucas Vargas, fala sobre a atuação da empresa neste segmento de viagens. “Quando estruturamos a Nomad identificamos de imediato o viajante como um público qualificado e aderente à proposta da marca. Nosso propósito está embasado na democratização de uma vida em dólar, com todas as facilidades e benefícios que a conta americana pode oferecer. Parcerias como essa desenvolvida com a Decolar reforça nosso compromisso junto ao traveller e cria conexões de experiências positivas que vão além dos serviços disponibilizados pela Nomad. Uma parceria de ganha-ganha”.

