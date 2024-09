No turismo, Grupo Iter aposta na importância do Parque do Caracol para os gaúchos e investe R$ 8 mi

Desde que assumiu a administração do Parque do Caracol, em 2022, o Grupo Iter já investiu R$ 8 milhões.

Até a conclusão da concessão, em 2052, a empresa pretende investir mais de R$ 100 milhões em atrações, infraestrutura e revitalização.

O motivo é simples: o parque é um dos principais cartões-postais de Canela, um ícone do turismo turismo na Região das Hortênsias e um símbolo cultural importante para os gaúchos do Rio Grande do Sul.

A empresa aposta na região devido à sua importância sociocultural e projeta, após o final das obras que começam em 2025, dobrar o número total de visitantes no ano, chegando a 500 mil pessoas.

“Estamos muito orgulhosos com este projeto, que promete ser um grande ativo para a região de Canela e Gramado. Nosso objetivo é atender, simultaneamente, às necessidades dos turistas e do povo gaúcho, valorizando e cuidando da nossa comunidade por meio do desenvolvimento socioeconômico da região e, claro, da proteção ao meio ambiente”, diz Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.

As que começam em 2025

As novas operações serão inauguradas durante o ano de 2025 e fazem parte do projeto de construção de um novo Parque do Caracol, idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T.Entre as novidades, se destacam:

Lançamento de um novo Mirante da Cascata , com vista para Cascata do Caracol e bistrô no local

Reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba , que leva o visitante até a base da Cascata – fechada há nove anos

N ovo Deck do Moinho

Salto de Pêndulo , com queda livre de 100 metros, a uma velocidade que pode atingir 100km/h

Reforma das churrasqueiras.

Para Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, o investimento no Parque do Caracol reflete o compromisso que a empresa tem com o turismo do Rio Grande do Sul.

“Trata-se de um marco que representa as gerações que contribuíram para a construção dessa joia da Serra Gaúcha. Com a inauguração das novas atrações, pretendemos criar uma ponte entre passado e futuro, valorizando a essência do povo gaúcho e deixando um legado para a cidade”, conclui Sandro Fernandes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades