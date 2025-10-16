Bússola

No Rio de Janeiro, feira gratuita oferece 6 mil oportunidades de emprego com foco na alta temporada

Evento gratuito, promovido pelo Grupo Cataratas, contará com oficinas de capacitação e serviços de apoio para candidatos

Feira de empregos será realizada no estacionamento do BioParque do Rio, em São Cristóvão – Quinta da Boa Vista (Grupo Cataratas/Divulgação)

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h00.

No dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro, será realizada a terceira edição da Feira Primeiro Passo – evento gratuito, voltado para inserção no mercado de trabalho e que contará com 6 mil vagas.

  • O evento acontece das 8h às 14h, no estacionamento do BioParque do Rio, em São Cristóvão – Quinta da Boa Vista. 

A iniciativa, do Grupo Cataratas, tem o objetivo de conectar candidatos a diversas oportunidades de trabalho, oferecendo também capacitação e serviços de apoio para quem deseja entrar ou se reposicionar no mercado.

Vagas em diversos setores

No ano passado, foram ofertadas mais de 5 mil vagas, distribuídas em setores como turismo, comércio e indústria. Para esta edição, estão previstas mais de 6 mil vagas, em diversas modalidades de contrato. 

Entre as empresas participantes estão: AquaRio, BioParque do Rio, Paineiras-Corcovado, Grupo Carrefour, Metrô Rio, Limpanno, Grupo Trigo, CURY, Tenda, Sonho dos Pés, LIGHT, Águas do Rio, Editora GLOBO, C&A Brasil, entre outras

As empresas terão estandes próprios para receber candidatos e apresentar suas oportunidades. O evento também contará com um banco de talentos, permitindo que profissionais cadastrem currículos e ampliem suas chances de inserção no mercado

Evento dedicado a apoiar os candidatos

Além das vagas, a Feira Primeiro Passo oferecerá oficinas de capacitação, palestras sobre como montar o currículo corretamente, oportunidades temporárias para efetivação, dicas sobre postura em processos seletivos, ministradas por empresas parceiras. 

Serão disponibilizados ainda serviços gratuitos como elaboração de currículos personalizados, inscrições em cursos, orientação para pessoas com deficiência, distribuição de água e apoio psicológico e nutricional. 

Com entrada gratuita, o evento oferece oportunidades de emprego e capacitação para diferentes públicos, contribuindo para a inserção profissional no Rio de Janeiro e atendendo à demanda de contratação do período de alta temporada.

 

