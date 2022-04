No futebol brasileiro, Figueirense lança 1º crowdfunding de investimento

Já pensou em ser um dos donos do seu time do coração? O Figueirense está tornando isso possível com o primeiro crowdfunding de investimento feito por um time de futebol brasileiro. A iniciativa permite que os torcedores comprem ações da Figueirense SAF e se tornem “donos” de uma parte do clube. O objetivo é arrecadar até R$ 5 milhões, o que representa 5% do capital social da Figueirense SAF, para investir na formação de novos atletas, e arcar com os custos da participação do time na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022.

“A partir do movimento de profissionalização do futebol no país, buscamos alternativas um pouco fora das tradicionais para obter novas fontes de receitas para o clube. E ninguém melhor do que a própria torcida do Figueirense para ajudar no processo de reestruturação do time”, diz Leonardo Coelho, líder da A&M Sportainment, área de esportes e entretenimento da Alvarez & Marsal, responsável pelo projeto.

Para ele, a ideia que tivemos para o Figueirense é similar ao do time de futebol americano Green Bay Packers, que de tempos em tempos, realiza venda de ações para arrecadar fundos. O time possui hoje mais de 360 mil “donos”.

A oferta ao público é feita pela plataforma especializada Bloxs. O limite máximo de aplicação individual para investidores não qualificados é de R$ 10 mil ou mil ações. O diretor-sênior de Serviços de Tesouraria da consultoria Alvarez & Marsal Finance, George Fernandes explica que o crowdfunding de investimento só é possível por conta da nova Lei Clube-Empresa, sancionada no ano passado.

“A nova configuração de empresa para associações e clubes desportivos permite a atuação de investidores junto aos clubes, e direciona seus esforços especificamente a pequenos investidores”, afirma Fernandes.

Um dos mais tradicionais clubes de futebol do Brasil, com mais de cem anos de história e diversas conquistas, o Figueirense segue inovando na busca pelo reequilíbrio financeiro. Além do primeiro crowdfunding de investimento do país, o clube foi o primeiro a usar a lei de recuperação extrajudicial para negociar dívidas.

“Queremos democratizar o investimento no futebol, já que este é, de longe, o maior esporte do mundo, e a maior indústria. Pretendemos captar para investir na retomada da formação dos jogadores e também no elenco profissional para garantir o acesso do Figueirense à Série B do Brasileiro”, diz Paulo Prisco Paraíso, presidente do Conselho de Administração do Figueirense Futebol Clube S.A.F.

De acordo com ele, o torcedor não só ajudará o time, como ainda poderá ter lucros lá na frente, quando chegarmos na Série A, aumentando o valor das ações.

