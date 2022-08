Nitro Boost Academy busca projetos de inovação para agronegócio

Por Bússola

A Nitro, fabricante de especialidades químicas, químicos industriais e insumos para o agronegócio, em parceria com a Liga Ventures, rede de inovação que conecta empresas a startups, lança hoje a iniciativa de inovação Nitro Boost Academy. Ela busca identificar projetos e tecnologias que estão sendo desenvolvidas nas universidades brasileiras e que tragam soluções inovadoras de serviços, processos ou produtos na área de bioeconomia com potencial de aplicação nos segmentos agrário e pecuário.

O Nitro Boost Academy irá avaliar projetos nas áreas de biotecnologia e ciências da vida que envolvam processos, tecnologias e equipamentos de suporte para o agro. O público-alvo são estudantes de universidades, institutos e centros de pesquisa, laboratórios, grupos de pesquisa e departamentos.

“A iniciativa é um spin-off do Nitro Boost, nosso programa de aceleração de startups, porém com um escopo ampliado para conectar com professores, estudantes e grupos de pesquisa em universidades e institutos”, declara o gerente executivo de P&D e Inovação da Nitro, Breno Marques.

A empresa e a Liga Ventures vão fazer uma busca ativa em instituições de ensino para mapeamento de possíveis produtos. A chamada pública para o recebimento de inscrições de projetos interessados em participar vai até 19 de setembro. Serão aceitos projetos com no mínimo nível de desenvolvimento TLR (technology readiness level) 2, ou seja, que já tenham conceito formado e concepção de possíveis aplicações.

“A parceria com a Nitro tem sido muito satisfatória e gerado ótimos resultados. Estamos felizes em lançar mais um projeto que ajude a fomentar o ecossistema de inovação, dessa vez com foco mais acadêmico e voltado para os estudantes”, afirma Rogério Tamassia, cofundador da Liga Ventures.

Com a nova iniciativa, a Nitro contribui para fomentar a inovação, além de incentivar a formação de talentos para o mercado de trabalho. Os projetos selecionados serão apresentados no Pitch Day, no dia 04 de novembro, que acontecerá em formato híbrido. As inscrições podem ser feitas pelo link.

