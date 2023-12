Neymar e Virginia, a parceria que está quebrando a internet!

Por Carolina Fernandes*

O que esperar de uma parceria entre o jogador mais amado/odiado do Brasil (e talvez do mundo) e a influenciadora mais popular e polêmica do país? Muito dinheiro? Muita mídia gratuita? Um grande buzz na internet? Acertou quem escolheu todas as alternativas.

Se você não sabe do que estou falando, a marca do segmento de beleza WePink, da influenciadora Virginia Fonseca, anunciou a chegada do craque Neymar ao time, integrando um casting que já conta com Zé Felipe, Samara Pink e Thiago Stabile.

A sociedade que irá revolucionar o mercado!

Quem afirmou isso não fui eu, mas sim a própria Virginia Fonseca ao anunciar a parceria com Neymar no seu Instagram. Especialista em gerar burburinho na internet, a primeira publicação da influenciadora, feita apenas no Instagram, anunciando a parceria, alcançou mais de 18 mil comentários.

E depois de causar grande expectativa e ganhar várias inserções gratuitamente na mídia, Virginia Fonseca e Neymar confirmaram o objetivo da parceria: lançar o primeiro perfume do jogador com o selo WePink.

Por conhecer bem sua audiência, a influenciadora fez o anúncio em um vídeo que não precisou de um bom roteiro para bater a marca de 14 milhões de visualizações, mais de 7 mil comentários e de 14 mil compartilhamentos em apenas 3 dias. Cabe informar: o vídeo foi publicado apenas no Instagram.

E claro que não posso ignorar o impacto do jogador Neymar nesses resultados. Para o bem ou para o mal, a parceria do atleta com a marca de cosméticos reverberou em todas as redes sociais, gerando análises, críticas, elogios, reclamações e, claro, muita polêmica.

O fenômeno Virginia Fonseca

Com mais de 44 milhões de seguidores no Instagram e com 37,5 milhões no TikTok, Virginia Fonseca é um case de sucesso de marketing amplamente estudado e usado como referência, principalmente quando o assunto é conexão e criação de comunidade.

A influenciadora soube como ninguém usar esse ambiente digital como plataforma de negócios, fazendo com que sua marca, WePink, conquistasse um grande espaço no mercado nacional de cosméticos e beleza.

Um bom exemplo recente foi a Black Friday, em que a marca vendeu 750 mil unidades dos seus produtos, gerando um faturamento de cerca de R$ 26 milhões, tudo isso em um único live commerce com 23 horas de duração.

Família, luxo, beleza, carisma e esforço - há quem diga que esse é o combo de características que faz de Virginia Fonseca esse fenômeno. Porém, é importante lembrar que a influenciadora está desde 2016 trilhando esse caminho e seu sucesso só aconteceu anos depois.

Talvez por essa “longa estrada”, Virginia tenha desenvolvido essa capacidade de se comunicar e conectar com sua audiência. Afinal, marketing de influência é um trabalho de construção de autoridade, de reconhecimento, algo que os números da influenciadora evidenciam facilmente que ela conquistou.

E quando o conteúdo que ela produz é analisado, fica muito claro o porquê desse sucesso: ela mostra vida real, sem filtros, sem edições. Não tem luz perfeita, maquiagem, script e nenhuma superprodução.

Ela possibilita que seus seguidores acompanhem sua vida quase que em tempo real, sem se preocupar com o melhor enquadramento. E claro: as viagens maravilhosas, a linda família, o marido apaixonado e o convívio com celebridades ajudam (e muito) a manter esse sucesso.

O poder das polêmicas

Se tem uma outra ferramenta que Virginia Fonseca sabe usar a seu favor é a polêmica. Entendendo o poder de alcance do seu nome e da sua marca, ela entende que um pequeno burburinho ganha grandes proporções. A parceria com Neymar também tem uma certa exploração desse recurso.

Afinal, qual outro jogador de futebol em atividade é tão midiático quanto Neymar (ou até perseguido na opinião de alguns)? Embora ainda não tenham sido divulgados os números, é muito provável que o perfume fruto dessa parceria se torne um case de sucesso da WePink.

E tem outro ponto: apesar de sua grande audiência, Virgínia se comunica muito bem com o seu nicho, com quem se interessa pelos assuntos que fazem parte do seu dia-a-dia. Como então se inserir no clube do bolinha e se comunicar com o público masculino? Talvez, fazendo parceria com uma estrela do futebol nacional e internacional?

Enfim, a influenciadora Vírginia Fonseca é um case de marketing de influência que ainda será estudado por muitos anos e sua forma de comunicação é e será uma referência para quem quer, de fato, se tornar um influenciador. E você, o que acha de tudo isso?

*Carolina Fernandes é CEO do Hub Cubo Comunicação, autora do livro A Tecla SAP do Marketês, host do podcast A tecla SAP do Marketês, coautora do livro Mentalidade & Performance, palestrante e especialista em Marketing & Comunicação com mais de 20 anos de atuação.

