Nesta véspera de feriado, descubra o que quatro líderes fazem para manter o equilíbrio 

Véspera de feriado, muita gente está trabalhando contando os minutos pro fim do expediente para correr pro descanso, pra folga, recarregar as baterias. Infelizmente muito do desgaste do funcionário vem não só do caos das grandes cidades, da vida corrida, da prática do trabalho em si, mas, também, de chefias… difíceis.

Um time saudável precisa, em primeiro lugar, de um líder saudável.

Para você ter uma ideia: uma pesquisa recente, feita pelo Workforce Institute, revelou que as lideranças afetam mais a saúde mental dos colaboradores do que seus próprios terapeutas.

Foram entrevistadas mais de 3000 pessoas em dez países.

Para 69% dos entrevistados, são os chefes que têm mais influência no seu estado mental.

A liderança, afinal, é um desafio exaustivo e frequentemente estressante. Nesta posição, a sobrecarga e o desequilíbrio podem provocar ruídos altamente prejudiciais.

Para aconselhar aqueles que comandam equipes e precisam de equilíbrio na vida pessoal e profissional, convidamos quatro figuras de liderança para contar sobre sua função e o que fazem para manter o equilíbrio.

Diana Sá, Diretora de Marketing e NPD Latam na Froneri Brasil (Froneri Brasil/Divulgação)

Ler, relaxar e aprender

Diana Sá é diretora de marketing e NPD Latam na Froneri Brasil, joint-venture voltada para a fabricação de sorvete. Para ela, o aspecto mais importante da sua função é fazer a Froneri crescer de forma financeiramente saudável.

Ela lidera uma equipe que é responsável pela estratégia de portfólio e comunicação das marcas da empresa.

Para aliviar a rotina, Diana lê bastante e conta que a companhia de um bom livro, além de relaxar, também é fonte de aprendizado.

Ela relembra um livro que a inspirou a alcançar novos cargos, “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg, que mostrou como seus hábitos poderiam ser modificados, mesmo que estivessem enraizados no subconsciente.

“Isso me ajudou pessoalmente ao me fazer mudar hábitos alimentares e passar a praticar atividades físicas pelo menos 5 vezes por semana, seja com treinamento funcional ou Muay Thai, de forma mais regular. Consequentemente estive mais saudável, disposta, durmo melhor, e me tornei mais presente no trabalho, sentindo menos o estresse. E profissionalmente me ajudou com as decisões estratégicas da empresa para desenvolver e promover as marcas e seus produtos”, contou.

Familiares e amigos são fonte de energia

Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau ( Sérgio Zacchi/Divulgação)

Flávia Dias Souza, diretora global de suprimentos na Gerdau, tem a missão e a vontade de contribuir cada vez mais para que as mulheres possam se sentir seguras e que busquem sua melhor versão e ocupem cargos importantes.

“O equilíbrio entre o mental, emocional e físico é fundamental para estarmos na nossa melhor versão”, declarou.

Como líder, Flávia traz consigo a mensagem de que as pessoas precisam se moldar ao valor da diversidade, por meio de perspectivas diferentes.

Para manter em dia sua energia, ela reserva uma parte do dia para se conectar com as pessoas que fazem parte da sua vida pessoal. “Encontro o equilíbrio ao me conectar com as pessoas que amo, como familiares e amigos”, ressaltou.

Paula Nogueira, Diretora Jurídica do Grupo Edson Queiroz (GEQ) (Grupo Edson Queiroz (GEQ)/Divulgação)

Para motivar, é preciso motivação

Paula Nogueira, diretora jurídica do Grupo Edson Queiroz (GEQ), tem uma função importante e primordial dentro da empresa. Para ela, é essencial envolver a equipe positivamente e estimular a motivação profissional.

Para equilibrar sua rotina, a diretora aproveita seus momentos livres praticando esportes, em especial kitesurf, um esporte aquático que utiliza uma pipa ou papagaio e uma prancha com suporte para os pés.

Como Diana, ela também lê, e cita o clássico predileto “Como fazer amigos e influenciar pessoas” de Dale Carnegie: “Um livro que todos deveriam ler porque trata com simplicidade a essência das relações humanas”, explica.

Renata Salvador Grande, Vice Presidente Comercial e Marketing da Rede Mater Dei (Rede Mater Dei/Divulgação)

Me preparo para a maratona profissional e pessoal do dia a dia

Renata Salvador Grande, vice-presidente de comercial e marketing da Rede Mater Dei, conta que o aspecto mais importante da sua posição é poder influenciar e ser exemplo.

“Tive o privilégio de crescer rodeada de pessoas que são exemplos de liderança”, explicou. Renata encontrou no esporte uma opção para aliviar a pressão do trabalho e aderiu à rotina de uma atleta de Triathlon e se desafia a cada prova.

“Faço atividade física desde pequena e sempre gostei. Considero que o esporte é parte fundamental da minha rotina, um recurso que me deixa ainda mais preparada para a maratona profissional e pessoal do dia a dia”, disse a vice-presidente.

