NBA investe em basquete nas escolas e na formação de professores no Brasil

A NBA acaba de lançar um programa de capacitação em basquete para técnicos, professores e profissionais de educação física. O programa, que faz parte da plataforma chamado jr. nba, vai oferecer conteúdos gratuitos exclusivos, apresentando um modelo inovador e auxiliando no desenvolvimento e massificação do esporte por todo o Brasil.

O curso oferece seis módulos com carga horária de 40h e metodologia desenvolvida por profissionais da NBA em parceria com o Impulsiona, programa de educação esportiva do Instituto Península. A iniciativa é pioneira no país, e a meta é capacitar cerca de dez mil educadores até o fim do ano. As inscrições podem ser feitas no site.

“Reunimos os melhores profissionais para apresentar o melhor currículo para o mercado brasileiro. A plataforma jr. nba vai impactar positivamente milhões de jovens e crianças pelos próximos anos por meio dos educadores, que vão receber conteúdos e uma metodologia completa em termos de aprendizado, técnicas e suporte. Criamos um modelo que vai revolucionar os conceitos de formação no país, conciliando esporte e educação, focando no ensino e no fomento do basquete, afirma Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

“A parceria com a NBA vai contribuir não apenas com a saúde das crianças e adolescentes, mas também com o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Se encontrarmos grandes atletas nas escolas, ótimo. Mas a nossa maior preocupação é contribuir para a formação de bons cidadãos”, declara Vanderson Berbat, diretor do Impulsiona.

Ao longo do curso, técnicos, professores e instrutores de educação física vão encontrar informações sobre regras, exercícios, dezenas de conteúdos audiovisuais de apoio, sugestões de atividades e dicas para adaptar espaço e estrutura para as aulas. Além disso, treinadores e educadores poderão participar de um programa de benefícios com jogos interativos e troca de pontos por produtos oficiais da NBA.

Grandes estrelas do basquete reforçam o programa: Anderson Varejão, Damiris Dantas, Alex Garcia, Clarissa dos Santos, Guilherme Giovanonni, Alessandra Oliveira e Helen Luz, atletas e ex-jogadores consagrados, contribuem com informações, depoimentos e experiências de quem é referência na modalidade. A produção do curso é 100% nacional e, ao longo do ano, serão oferecidas vídeo conferências e painéis para professores, técnicos e instrutores.

A plataforma jr. nba segue as orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e é certificado pela NBA, Impulsiona e Instituto Singularidades, faculdade de formação de professores do Instituto Península.

