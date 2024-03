Navio com o tamanho de 3 campos de futebol dá start na nova fase do Porto Sudeste, no Rio  

327 metros por 52 metros. Medidas que não impressionariam se estivéssemos falando de um prédio, por exemplo, ou de um galpão. Mas esses números se referem, respectivamente, ao comprimento e à largura do “Cape Apollo”, um navio da classe Wozmax que atracou no Porto Sudeste na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro.

A gente está falando de uma embarcação tão gigantesca que seu tamanho é semelhante à soma de três campos de futebol.

A chegada do navio carregado com 225 mil toneladas de minério de ferro não é destaque só pelos superlativos. Ele inaugura uma nova fase do porto – e que só foi possível graças a uma obra.

A reforma

Engenheiros aumentaram de 17,8 metros para 18,3 metros o chamado "calado" – como é denominada a profundidade dos portos. Os 50 centímetros a mais foram cavados usando a técnica de derrocagem, que consiste na remoção do material do fundo dos berços de atracação.

Os engenheiros adotaram um método de trabalho com fio diamantado

Foram retirados cerca de 100 m3 de material

Conduzido pela empresa UMI SAN – Hidrografia e Engenharia , a obra também estabeleceu novos padrões ambientais e de segurança.

Hora de colher os frutos

O episódio é um claro exemplo da importância do investimento em infraestrutura, já que a mudança vai trazer – e já está trazendo – muitos ganhos para a empresa. Ela espera:

Ter mais competitividade no transporte de granéis e commodities como o minério de ferro .

Reduzir a emissão de gases de efeito estufa ao otimizar viagens e utilizar novos modelos de embarcações.

Aumentar a capacidade de carga e eficiência logística

“É um tremendo avanço do nosso negócio, mas também resultado de muito foco, resiliência e determinação. Essa nova marca amplia a nossa competitividade, uma vez que otimiza a utilização do berço, reduz os custos operacionais e melhora o valor do frete”, diz Guilherme Caiado, Diretor de Operações.

