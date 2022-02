Natural One investe em comunicação e marketing para internacionalizar

Por Bússola

A Natural One, marca de sucos 100% naturais, anuncia uma nova estrutura de negócios para 2022. Para a estratégia, que tem como o objetivo garantir o crescimento sustentável da companhia em seus dois mercados, foram criados os cargos de CFO, CMO, VP Industrial e VP de Suplain Chain, além dos cargos de General Manager Brasil, sob comando de Rodrigo Funaro, e o de General Manager Internacional, que ficará com Rafael Catolé.

Neste ano, a empresa irá investir em comunicação e marketing, na expansão do mercado internacional e na ampliação da distribuição nacional, com foco nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Esses e outros investimentos devem ultrapassar a casa dos R$ 20 milhões no ano.

“Queremos reforçar nossa presença no cenário internacional e amplificar a importância de levar um suco 100% natural à rotina do consumidor brasileiro”, afirma Rafael Ivanisk, CEO da Natural One.

Rodrigo Funaro assume como General Manager do Brasil e ficará responsável por áreas como Gente e Gestão, Comercial e Trade Marketing. Com foco na expansão, Rafael Catolé foi nomeado como General Manager Internacional e terá presença em regiões estratégicas de venda, como China, EUA, México e a região da Ásia Pacífico.

Laura Becker chegou ao cargo de CFO em 2021. Anteriormente, a americana assumiu o cargo de Head de Planning, Performance e Strategy. A Executiva será responsável pelas áreas de TI, Planejamento e Jurídico.

Para reforçar a área industrial, Uira Soares, irá assumir as áreas de Qualidade, Projetos e Manutenção & Engenharia, além dos processos direcionados à Fábrica, localizada em Jarinu, São Paulo. Thiago Carvalho é o novo VP de Supply Chain da Natural One, cuidando da área como a de Compras, Logística e Estratégia de Supply.

Em recente comunicado, a empresa anunciou a chegada de Gustavo Siemsen ao cargo de CMO. O movimento está relacionado à ampliação da estratégia de marketing em 2021, com o propósito de aproximar a marca aos consumidores finais.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube