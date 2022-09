Natural One firma parceria para o combate ao câncer de mama

A Natural One lançou o projeto Natural One Mulheres, voltado aos cuidados para a saúde feminina, público majoritário da marca, em parceria com a ONG Américas Amigas que atua há 13 anos no combate ao câncer de mama entre a população em situação de vulnerabilidade social no Brasil.

O início do projeto será em outubro, mês dedicado à conscientização sobre a doença, por meio da campanha Outubro Rosa.

A iniciativa tem como principal objetivo promover ações diversas, ao longo dos próximos 12 meses, em prol da detecção precoce e do diagnóstico de câncer de mama, o que mais mata as mulheres brasileiras, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Especialistas indicam que o diagnóstico precoce aumenta em até 95% a possibilidade de cura da doença.

Dentre as ações que compõem o Natural One Mulheres está a doação de exames, como mamografia, ultrassonografia, ressonância e biópsia, para pessoas de baixa renda de todo o Brasil.

Para promover a ação entre as mulheres socialmente vulneráveis, uma carreta servirá como ponto de atendimento primário das pacientes e irá circular por cidades brasileiras. Após essa etapa, se necessário, elas serão encaminhadas para hospitais e clínicas especializadas para a realização de exames complementares.

A unidade móvel iniciará o atendimento gratuito na capital paulista em outubro e finalizará a ação em dezembro, após percorrer mais 8 cidades do Estado. No total, serão atendidas cerca de 4.800 mulheres e a previsão é de diagnóstico de 30 casos de câncer de mama.

Além dos exames, a Natural One irá disponibilizar em suas redes sociais diferentes conteúdos informativos criados em parceria com a Américas Amigas para incentivar o autocuidado e a realização do exame de mamografia, como modo de levar conscientização sobre a doença para todo o ecossistema digital da foodtech.

Internamente, a empresa também irá realizar uma série de ações de empoderamento feminino voltadas às colaboradoras, com diferentes palestrantes sobre temas que abordam desde a questão da saúde até o papel da mulher no mercado de trabalho.

“A Natural One tem o compromisso de promover a saudabilidade como um motor para melhorar o bem-estar das pessoas. Ter uma vida saudável implica na adoção de bons hábitos diários, como a alimentação e cuidados com o corpo. Nosso público principal é formado por mulheres e, pensando nelas, criamos o Natural One Mulheres para proporcionar acesso ao diagnóstico e à prevenção ao câncer de mama principalmente em localidades mais vulneráveis”, afirma o CMO Global da Natural One, Gustavo Siemsen.

“Ano a ano a Américas Amigas tem intensificado sua atuação para promover acesso à detecção e ao diagnóstico do câncer de mama entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. O acesso a esses exames, que já estava muito aquém do preconizado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que é de rastreamento de 70% da população, foi fortemente afetado pela pandemia do covid-19. A parceria com a Natural One vem nos ajudar a mudar esse cenário em todo o Brasil com exames de qualidade e tempo de diagnóstico reduzido, o que aumenta as chances de cura, melhora o prognóstico e minimiza o impacto da doença”, declara a Gerente Geral da Américas Amigas, Mirna Hallay.

