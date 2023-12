‘Natal Fabuloso’, da artista plástica Andréa Lins, revive a tradição através da arte contemporânea

Quando os pontos turísticos ganham árvores, a cidade é enfeitada de luzes e o verde e o vermelho se espalham por toda parte, sabemos que o Natal se aproxima. No ‘Natal Fabuloso’, de Andréa Lins, a tradição é revirada pela arte contemporânea – e rupturas sempre renderam bons momentos na História da Arte.

A artista, convidada pela curadora Christiane Laclau, traz a sua obra para o lobby do Fairmont Rio, até o dia 9 de janeiro, e realiza uma proposição incomum. O hotel, por sua vez, aposta em desafiar a decoração usual deste período do ano.

A exposição ‘Natal Fabuloso’, inclui 48 obras de colagem na técnica de ‘tela recortada colada em tela’ e outros três trabalhos com uma visão alternativa de celebração natalina e um olhar inovador para a figura da árvore de Natal. Nas pinturas de Andréa Lins, vemos a natureza em estado de sonho e movimento. As flores azuis parecem dançar e criam uma espécie de catálogo botânico particular, inventado. A cor azul – inexistente na natureza – surge em vários tons, justo em um tempo no qual o mundo pede paz, tranquilidade e serenidade.

A artista costuma começar seu trabalho pelo desenho que, em seguida, é transposto para pintura em tela sobre tela. Agora, pela primeira vez, Andréa faz as flores azuis de seus quadros saltarem para uma nova existência, fora deles. Passando do bidimensional para o espaço, suas árvores natalinas, também azuis, além de romperem com o padrão de cores, hibridizam esta época do ano com outra, a do carnaval, um efeito produzido através da parceria da artista com aderecistas da Grande Rio, agrupamento da tradicional escola de samba.

Estamos diante de atos ousados, de risco e coragem. Não é comum que uma artista visual crie árvores de Natal. Igualmente inovador é o Fairmont Rio que, a partir de agora, convida seus hóspedes a diversificar e aumentar a qualidade de sua experiência carioca, por meio do diálogo que o hotel estabelece com uma curadora e artistas contemporâneos.

