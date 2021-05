Nas eleições, São Pedro não perdoa; lembre-se de 2002

Por Márcio de Freitas*

São Pedro é a figura que guarda os portões do céu na mística cristã. No imaginário nacional é o responsável pelas chuvas. Em cerca de cem anos, as precipitações jamais foram tão raras quanto nestes últimos períodos.

Vestindo calças curtas (talvez tão apertadas quanto o modelito paulista), o governo Bolsonaro foi pego de surpresa. Corre agora para ligar térmicas alimentadas por combustível fóssil, caras, que assegurem a energia nos lares dos brasileiros.

A conta aumentará. E nos comércios, serviços, indústrias o preço maior dos boletos levará a repasses ao consumidor. Em que grau isso acontecerá, depende de São Pedro e das chuvas no segundo semestre.

E se a economia crescer? E se o setor industrial demandar mais? No campo do se, sempre cabe uma aventura teórica, mas na prática, se essa conta chegar, salgará a popularidade de Jair Bolsonaro. E isso torna infrutífero para ele o cenário político de 2022.

O "se" é lembrado com relativa propriedade neste caso pelo passado mais ou menos recente. Em 2000, o presidente do Banco Central Armínio Fraga reduzia juros e via setores produtivos reagirem, os consumidores demandarem mais, o país crescia após crises externas em sequência.

A seca matou a reação. Por falta d’água, morreu de fome o alazão de Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, José Serra era um candidato preparado por toda a vida para ser presidente, mas levou junto a impopularidade do governo que não se preparou para o racionamento. Os tucanos vivem na estiagem desde o apagão.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

