Não reservou? Dia dos Namorados “no sábado” é salvação para atrasados

Depois de dois anos duros, impactados pela pandemia de covid-19, o setor de bares e restaurantes de São Paulo está em clima de retomada. Para o Dia dos Namorados, a previsão é de um faturamento 50% maior que o do ano passado. Só em São Paulo, a data deve girar R$ 7,2 bilhões, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo.

Essa foi a boa notícia. Porque para quem ainda não fez reservas, talvez possa ser tarde demais para conseguir um lugar à mesa no domingo sem enfrentar filas enormes.

Pensando nisso, a Bússola pediu ao time do aplicativo Get In para reunir cinco opções de restaurantes onde ainda é possível reservar um lugarzinho no sábado, uma solução perfeita para salvar os atrasados, e ainda comemorar a data antecipadamente com alguém especial.

Benza

Vencedor do Masterchef Profissionais de 2017, o chef Pablo Oazen comanda esta cozinha contemporânea com herança brasileira e influência técnica europeia.

Rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros. Reservar.

Le Jazz (Shopping Iguatemi)

Nascido em 2009 e com várias unidades espalhadas pela capital paulista, é um bistrô badalado, que acolhe com ambiente charmoso — que, neste caso, combina com um passeio no shopping.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jd. Paulistano

Bia Hoi

Para quem estiver pelo centro, esta pode ser uma dica com a cara de um passeio gastronômico por São Paulo: cosmopolita! Um boteco especializado na culinária do norte do Vietnã pode dar um tempero especial para a data.

Rua Rego Freitas, 516, República

Amélia

A chef Dani Borges e a padeira Juliana Borges se inspiraram na culinária passada de geração em geração, e prepararam um menu especial para a data.

Rua Rego Freitas, 428, República

Muquifo

Nesta casa da chef Renata Vanzetto, as receitas seduzem pela simplicidade, como a do bolo de cenoura com cobertura extra de brigadeiro. Neste fim de semana, vai ter menu especial com espumante e brinde fofo para os casais.

Rua da Consolação, 2910, Cerqueira César

“Muita gente está voltando a explorar a cidade, e a data vai ser uma prova disso. Evitando filas, o cliente ainda participa da retomada da forma mais segura possível, com conforto”, afirma a CEO do Get In, Patricia Schiavo.

Outras opções estão disponíveis no aplicativo de reservas online, com o qual também é possível entrar remotamente em filas de espera, consultar cardápios digitais, encontrar restaurantes por categoria de comida e geolocalização, fazer sua lista de favoritos, entre outras funcionalidades. O Get In é uma startup acelerada pela Z-Tech, hub de inovação e tecnologia da Ambev.

