Na corrida pela transformação digital, empresas do setor de energia começam a investir em dados e IA

Foi-se o tempo em que passar por uma transformação digital criava um diferencial para uma empresa. Hoje, o processo é obrigatório e cada vez mais setores estão se mobilizando para integrar tecnologia, dados e inteligência artificial.

No setor de energia, a transformação digital começa pela eficiência. No caso da AXS Energia, o primeiro passo foi adotar a plataforma InterSystems IRIS, permitindo integração e processamento de grandes volumes de dados em tempo real.

A empresa possui 42 usinas de energia solar e pretende completar 100 unidades até 2027. A integração do sistema foi um passo crucial para viabilizar a vasta rede planejada. Com 99% de precisão, o sistema garante:

Capacidade de insights em tempo real,

Maior previsibilidade em tendências,

Celeridade na tomada de decisões.

O sistema possibilita desde a análise preditiva dos impactos sobre a geração de energia até a escolha da fonte renovável mais adequada para cada região, considerando sazonalidade e demanda projetada.

O sistema proporcionou transformação digital para a empresa de energia. Mas como?

A inteligência artificial do InterSystems IRIS atua como um motor de conhecimento, capaz de antecipar tendências como, por exemplo, a necessidade de manutenção preventiva de equipamentos.

E o principal diferencial é a interoperabilidade promovida pela plataforma, ou seja, a capacidade de integrar múltiplos sistemas internos e externos, gerando uma base unificada de conhecimento e eliminando gargalos.

“Poucas empresas do setor conseguem reunir e gerar valor a partir de dados tão diversos. Isso nos permite oferecer soluções mais econômicas e sustentáveis para os nossos clientes”, afirma o CTO da AXS, Cezar Augustus.

E além da transformação digital, sistema também avança agenda ESG

Além da eficiência operacional, a tecnologia utilizada fortalece o compromisso da companhia com a agenda ESG, viabilizando o monitoramento de indicadores ambientais com maior precisão, o cálculo de créditos de carbono e a redução de custos tarifários.

Além da transformação digital, a AXS também mira outra pauta prioritária no setor de energia: a transição energética. Com a base de geração de 100 usinas prevista para 2027, aliada ao sistema já integrado, a empresa poderá prever, com meses de antecedência, os impactos climáticos no fornecimento de energia e seus efeitos nos preços do mercado, contribuindo para tornar a transição energética mais eficiente, acessível e inteligente.

