Multiplan sonha com todos juntos novamente em campanha de Natal

Para celebrar a época mais festiva do ano, a Multiplan acaba de lançar sua campanha institucional de Natal. Com o mote “Reencontrar: o melhor presente deste Natal”, o filme, criado pela agência AM4 e produzido pela TK Filmes, comemora os reencontros e recomeços possíveis neste final de ano. O destaque fica por conta da famosa trilha sonora da companhia. Para a campanha, disponível em vídeo de 30 segundos, a artista Gisele De Santi criou uma letra exclusiva para o jingle da Multiplan.

Com imagens de pessoas novamente juntas em diferentes atividades cotidianas — jantando, passeando em um shopping, tomando um café ou apreciando o pôr do sol —, a letra da música reforça a importância do encontro e a possibilidade de sonhar e estar junto de quem se ama.

“A época de festas de 2021 será especial. Durante todos os momentos do isolamento social no Brasil, estivemos próximos dos nossos clientes e mostramos que existem diferentes formas de se fazer presente. Para marcar o Natal, decidimos reforçar aquele que é o maior presente para muitas pessoas: os reencontros”, afirma Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (MIND) da Multiplan.

Segundo ele, “nossos shoppings são grandes pontos de encontro entre amigos e famílias. Com esta campanha, queremos celebrar também o papel que os empreendimentos Multiplan têm na vida das pessoas: ser o palco para suas histórias, com soluções para todas as suas necessidades, em todos os momentos”.

