Movimento União Rio lança nova campanha para doações no combate à fome

Por Bússola

Movimento voluntário criado em março de 2020 para enfrentar os impactos da pandemia em populações vulneráveis do Rio de Janeiro, o Movimento União Rio lança a campanha “Só falta você”. A ação visa a estimular empresas, entidades e pessoas a fazerem doações financeiras e de produtos para o combate à fome.

“Precisamos manter a sociedade civil alerta para os problemas sociais agravados pela pandemia, e o principal problema neste momento é a fome. Existem milhares de pessoas no Rio de Janeiro precisando de ajuda, e é importante manter a quantidade de doações verificada em 2020. Sabemos que, em algum momento, a pandemia vai passar, mas os impactos negativos que ela deixará ainda levarão algum tempo para serem resolvidos”, diz Daniella Raimundo, cofundadora do União Rio.

A peça inaugural da campanha é “Para não faltar comida, só falta você”, que foca na doação de cestas de alimentos. A campanha repetirá essa mesma mensagem abordando outros aspectos, como proteção, solidariedade, respeito, esperança e higiene. Serão inserções semanais nas redes sociais do União Rio, em linhas de transmissão por aplicativo e conteúdo em outras mídias, com o objetivo de sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de ajuda permanente para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Somente com a mobilização permanente da sociedade será possível amenizar o sofrimento de milhares de pessoas na cidade e no estado do Rio de Janeiro”, afirma Daniella.

Nesses 15 meses de atuação, o Movimento União Rio arrecadou R$ 93,7 milhões em doações. Com esse dinheiro foram distribuídas 408 mil cestas básicas, com um total de 5.487 toneladas de alimentos e 1,1 mil litros de material de higiene e limpeza. Mais de 1,6 milhão de pessoas foram beneficiadas em 237 comunidades da cidade e do estado do Rio de Janeiro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube