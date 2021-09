Monitorando colaboradores: como balancear controle e gestão de tempo?

Com a pandemia e as regras de distanciamento social, muitos adotaram o home office. De um lado, alguns colaboradores fazem jornadas exaustivas e se perdem entre o tempo de lazer e de trabalho. No entanto, outros não estão comprometidos e deixam de fazer entregas essenciais. Para isso, as lideranças e principalmente os RHs precisam de estratégias de ferramentas para monitorar ambos os tipos de colaboradores.

Mas a tarefa não é simples: é essencial balancear controle e abuso de poder com gestão de tempo e auxílio de gerenciamento de tarefas. Uma dessas ferramentas é a Pontomais, startup líder em gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para os RHs.

“Uma jornada de trabalho controlada e respeitada permite que os colaboradores façam suas entregas para a empresa e também tenham mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É impossível separar uma da outra, uma vez que a pessoa que está vivendo ambas é a mesma”, declara Silvana Fernandes, gerente de RH da Pontomais.

Por meio de tecnologia em tempo real, o sistema da startup acompanha rotinas como jornada de trabalho, horas extras e folha de pagamento e gera um relatório do funcionário para que os profissionais de RH possam focar em desenvolvimento pessoal e de carreira dos colaboradores.

A startup envolve diretamente colaboradores, empresas e RH e permite a transformação de pessoas em histórias dentro das organizações. Além de garantir direitos trabalhistas aos funcionários de forma organizada e automatizada, a Pontomais também gera mais transparência, uma vez que os dados ficam seguros na nuvem e disponíveis para consulta a qualquer momento. Isso proporciona mais autonomia ao colaborador, já que ele pode acessar via smartphone, computador ou tablet informações referentes ao seu ponto eletrônico. Outra empresa que desenvolve produtos e soluções para agregar mais valor na gestão do ambiente de trabalho e nos resultados produzidos, além de colocar o colaborador como protagonista principal e ativo nas organizações, é a Colorkrew, empresa de tecnologia e inovação que descomplica a gestão de objetivos, ativos e recursos. Por meio de um software de gestão de metas desenvolvido pela própria companhia, é possível gerar maior produtividade no dia a dia e garantir melhores resultados ao utilizar a metodologia de OKR’s (Objetivos e Resultados chave). O Goalous é voltado aos próprios colaboradores dos escritórios e cria engajamento ao permitir que o usuário demonstre de maneira clara os resultados gerados para a empresa. Além disso, a ferramenta possibilita uma maior integração dos times pois atua diretamente na comunicação entre departamentos e camadas da organização.

“Com design e a usabilidade de uma rede social, o Goalous evita que equipes fiquem sem alinhamento ou engajamento com a estratégia e os objetivos do negócio. Quando e como o trabalho foi feito deixou de ser relevante. O quanto determinado resultado gerou de valor para a empresa é o mais valioso hoje em dia”, afirma Daniel Alves, fundador da Colorkrew no Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube