Monin anuncia investimento de R$ 350 milhões em fábrica no Brasil

A Monin, fabricante de soluções aromáticas para bartenders, mixologistas, chefs e baristas, anunciou que irá construir sua primeira fábrica na América Latina. A nova instalação será erguida em Itú, São Paulo, em um terreno próprio de 132.000 m².

Com investimentos estimados em R$ 350 milhões, o projeto promete gerar mais de 200 empregos diretos e cerca de 300 indiretos de operação industrial numa primeira etapa, além de 450 a 500 empregos diretos de obras das edificações industriais e administrativas.

Com uma infraestrutura moderna que abrangerá 32.000 m² de edificações, a fábrica priorizará o uso de materiais da região, além de adotar medidas para o consumo equilibrado de água e energia. A Monin também irá preservar uma área de aproximadamente 30.000 m² como reserva ambiental. Segundo Alexandre Boyer, diretor geral da empresa no Brasil, a escolha de Itu para receber a primeira unidade de negócio da Monin foi estratégica.

“A cidade tem uma excelente infraestrutura, acessos rodoviários, está próxima da capital e principal centro financeiro, além de aeroportos e portos, recursos naturais, importantes fornecedores de matérias primas e os principais mercados consumidores do país. Aliado a tudo isso o fato de ser uma cidade acolhedora que proporciona qualidade de vida a seus colaboradores e parceiros”, diz o executivo.

O lançamento oficial da pedra fundamental está agendado para terça-feira, dia 30 de maio, com a presença de Olivier Monin, terceira geração da família e hoje dono da empresa. As obras têm início em junho de 2023, e a unidade está prevista para iniciar suas operações no terceiro trimestre de 2024.

O projeto da fábrica também oferece versatilidade de produção e reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade ao adotar práticas modernas de construção e preservação ambiental. O local também terá uma área de convivência, com o objetivo de desenvolver e capacitar a comunidade local. Essa área contará com uma célula educacional e um espaço dedicado a hortas, pomares e estudos na área.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

A LGPD de fato é democrática e beneficia todas as pontas da cadeia?

Aquisições “venturizadas” devem impulsionar o mercado de M&A

Bússola & Cia: Polyvox investe R$ 20 milhões em fábrica de Manaus