Mobilidade elétrica impulsionada pela Volvo e a Enel

A Enel X Way, linha de negócios do Grupo Enel dedicada exclusivamente à mobilidade elétrica, ampliou a parceria, que já existe desde 2021, com a Volvo Car na América Latina. As iniciativas incluem a continuidade do fornecimento de carregadores rápidos e conectados no Brasil e novos projetos de infraestrutura de recarga pública na Guatemala, Argentina e Peru.

A importadora sueca e o grupo de energia italiano negociaram e fecharam um projeto de 3 anos para criação de infraestrutura de recarga pública na Guatemala, Peru e Argentina que prevê a instalação de carregadores rápidos principalmente de 30kW e 60kW para ajudar os clientes proprietários de carros elétricos da Volvo possam utilizar a recarga publica nesses pontos.

“Esta parceria com a Volvo é bastante significativa há tempo garante maior comodidade ao cliente que ao comprar um carro consegue ter a garantia de carregamento fácil do mesmo ou por meio do carregador residencial Waybox ou na infraestrutura de recarga pública. Além disso, faz parte da nossa estratégia de, cada vez mais, impulsionar a aquisição e uso de veículos menos poluentes e menos nocivos ao meio ambiente. Nesse sentido, a parceria com a Volvo é um marco importantíssimo”, afirma Paulo Maisonnave, responsável pela Enel X Way no Brasil.

Parceria que facilita o futuro dos veículos elétricos

“A Enel X Way é um parceiro estratégico para a Volvo Car e foi fundamental na construção de nossa infra-estrutura de recarga desde o início da nossa estratégia, seja nos fornecendo carregadores para soluções tanto pública quanto homecharge. Esperamos avançar em bons negócios futuros para seguir com a nossa aliança.” , comenta Marcelo Godoy, diretor de Finanças Volvo Car América Latina e de Operação de Infraestrutura de Carregamento Brasil.

A Enel X Way chegou ao Brasil há aproximadamente um ano com a missão de criar um ecossistema de recarga completo para todos os tipos de veículos elétricos. Só no primeiro ano de atuação no Brasil, ela colocou no mercado mais de 500 carregadores públicos e semi públicos para veículos elétricos.

