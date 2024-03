Moacir Filho: no empreendedorismo não há espaço para desatualização

Por Moacir Filho*

Empreender é sempre um desafio e, com a chegada das transformações digitais, tudo ficou mais intenso. Não há espaço para desatualização. Por isso, quando acessei as tendências de empreendedorismo do Sebrae para 2024 fiquei muito atento. Eles apontaram mudanças nos modelos de trabalho, nas questões sobre sustentabilidade, nas transformações sociais e, claro, no crescimento do mundo digital.

No estudo, houve também a repercussão de tendências como:

Digitalização nos negócios;

Inteligência artificial / automação;

Negócios com marketing digital;

Personalização de produtos e serviços.

Concordo totalmente com a visão que trouxeram. O mundo está cada vez mais digital e ficar de fora deste cenário é impossível.

Nós, do mundo do empreendedorismo, independentemente do ramo de atuação, precisamos nos adaptar e deixar as novidades mapeadas nas nossas estratégias comerciais.

A digitalização nos negócios, por exemplo, é algo que chegou muito forte no Brasil e só tende a crescer. Mas diante deste cenário, é preciso entender sobre como utilizar o digital da melhor forma possível.

É preciso refletir sobre questões como:

Somente um aplicativo vai resolver o que os consumidores desejam?

É o momento de investir em realidade virtual, artificial ou aumentada?

Perguntas como estas devem estar em análise na nossa cabeça diariamente.

E é essencial que os empreendedores façam um filtro do que realmente faz sentido para seus negócios e busquem atender com excelência e criatividade os consumidores.

Inteligência artificial no futuro dos negócios

Outra questão pontuada no estudo foi o uso da inteligência artificial (IA). O recurso presente em diversas plataformas otimiza atividades e serviços, sendo um verdadeiro divisor de águas para o universo empreendedor. Por isso, é fundamental pensar em como usar a IA de maneira promissora, já que o modelo de trabalho pode mudar bastante.

É importante entender as possibilidades e desenvolver os colaboradores da empresa para que consigam aproveitar os recursos tecnológicos e otimizar resultados.

Personalizar, personalizar e personalizar

Sim, a personalização de produtos e serviços tem sido uma tendência crescente no mundo dos negócios nos últimos anos. E que bom!

O estudo do Sebrae lembrou das vantagens de ter produtos/serviços personalizados que aumentem a satisfação e a fidelização dos clientes. Afinal, nada melhor do que ser atendido de forma única e certeira, não é mesmo? Essa tendência é uma das mais representativas. Ela está totalmente conectada com o aumento de vendas, a melhora dos resultados e a satisfação da clientela.

A personalização pode inclusive contar com recursos tecnológicos que ofereçam uma experiência ainda mais exclusiva. Entenda que diferenciar um produto ou serviço é algo que permitirá atender diversas necessidades – muitas vezes de públicos e regiões diferentes. E isso trará certamente muito retorno. Pense nisso. 2024 será um ano promissor e estar preparado é essencial.

*Moacir Filho é fundador da empresa E.ducar que desenvolve materiais educativos tecnológicos para todo o Brasil.

