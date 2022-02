Mirakl ultrapassa US$ 100 milhões em receita recorrente anual em 2021

A Mirakl, plataforma SaaS de marketplace corporativo, atingiu mais de US$ 100 milhões em receita recorrente anual, com mais de US$ 4,3 bilhões movimentados em marketplaces em 2021. Também no ano passado, a plataforma captou US$ 555 milhões em financiamentos da série E liderada pela Silver Lake, elevando o valor da empresa para US$ 3,5 bilhões — um aumento de 230% em um ano. Com crescimento, um número recorde de marcas entraram para a lista de clientes, como Macy's, a Bloomingdale's, a CMA CGM, a Decathlon e a UNFI.

O grande crescimento do comércio eletrônico mudou permanentemente as expectativas dos compradores. Hoje, dois terços dos consumidores preferem marketplaces aos sites convencionais de comércio eletrônico, garantindo o domínio dessa modalidade pelas próximas décadas.

No Brasil, pesquisa encomendada pela Mirakl sobre o comportamento dos consumidores online, revelou que 86% dos brasileiros reconhecem os marketplaces como a forma mais conveniente de comprar atualmente. Para atender a essa crescente expectativa, as principais empresas do mundo estão fazendo parcerias com a Mirakl para construir e potencializar seus próprios marketplaces. Em 2021, a empresa conquistou 80 novos clientes e 66 novos marketplaces foram lançados.

“É nosso trabalho criar a melhor experiência para os clientes, independentemente de como o comportamento de compra deles mude ao longo do tempo”, diz Matt Baer, diretor de Digital e Clientes da Macy’s.

Os principais destaques nos negócios da Mirakl em 2021 incluem:

Assinatura de contratos com 80 novos clientes de diversos setores de todo o mundo, incluindo as marcas globais Macy's, Bloomingdale's e Reitmans, paralelamente ao lançamento de 66 novos marketplaces corporativos, incluindo CMA CGM, UNFI, Shop Apotheke, Debenhams by boohoo group, Decathlon em mais de dez países, The Bay, Fanatics, Dotz Inc. e Click Central.

Reconhecimento como líder no The Forrester New Wave: Relatório de desenvolvimento de plataformas de marketplace do quarto trimestre de 2021. A análise da Forrester relatou que a plataforma de Marketplace da Mirakl recebeu uma classificação diferenciada (a pontuação mais alta possível) em nove dos dez critérios avaliados, incluindo visão, abordagem de mercado, roadmap, arquitetura, gestão operacional, gestão de clientes, gestão de vendedores, tabelamento de preços e taxas e catálogo físico de produtos.

Aquisição da Octobat, startup francesa especializada em compliance de faturas para empresas. Essa primeira aquisição permitirá que os operadores de marketplace com tecnologia Mirakl possam administrar as regulamentações locais e globais à medida que expandem e passam a operar em diversos locais em todo o mundo.

Aumento de 47% comparado ao ano anterior no volume bruto de mercadorias (GMV, gross merchandise volume, na sigla em inglês) vendidos nos marketplaces com tecnologia Mirakl durante a semana da Black Friday, em um momento de estabilidade ou declínio do comércio eletrônico em todo o mundo. Mesmo com mais de 2,2 milhões de pedidos e 1,3 bilhão de requisições de API, a plataforma da Mirakl se manteve ativa 100% do tempo, comprovando sua estabilidade e escalabilidade mesmo sob um nível inédito de demanda.

Expansão de sua equipe global, com 362 novas contratações em 2021, para apoiar o rápido crescimento, anunciando ainda planos de contratação de 1,7 mil funcionários nos próximos três anos. A empresa fez contratações estratégicas importantes para toda a organização e reforçou ainda mais a equipe de gestão, com o recrutamento dos executivos seniores Andy Barker, Isabelle Bénard, Sophie Marchessou e Marc Teulières. A Mirakl também abriu novos escritórios em Nova York e Singapura e contratou especialistas locais para apoiar o rápido crescimento de sua presença global na região EMEA e APAC.

Impulsionamento do crescimento global da Mirakl com o ingresso como Premier Partner no Exchange Partner Program da Adobe, para fomentar o crescimento do comércio eletrônico de empresas de todos os setores, fechando novas parcerias, como com a Nagarro e a Positive Thinking Company na região da Ásia-Pacífico, e ampliando parcerias globais com a Capgemini e a Cognizant.

A empresa fortaleceu sua liderança técnica e de produtos com sua plataforma SaaS. Com inovações nas suas principais áreas de atuação em 2021, a Mirakl seguiu ajudando as empresas a lançar seus marketplaces mais rapidamente, contribuindo para seu crescimento e operações. As recentes melhorias incluem:

Lançamento

Mirakl Connect: o ecossistema de vendedores terceirizados cresceu em 2021, reforçando o Mirakl Connect, que reúne vendedores, parceiros e plataformas de marketplaces, permitindo prazos de lançamentos mais curtos. O aplicativo Mirakl Shopify, que ajuda os vendedores a conectar as lojas Shopify aos marketplaces com tecnologia Mirakl, cresceu, chegando a mais de 2 mil usuários e simplificando a gestão dos pedidos. Com o lançamento do novo Painel de Atendimento ao Cliente, os vendedores agora podem gerenciar as mensagens dos clientes de todos os marketplaces em um só lugar. As primeiras ferramentas de correspondência de catálogo do setor ajudam os vendedores a identificar e priorizar a conexão com marketplaces que já vendem produtos dos seus catálogos, eliminando a necessidade de mapear os dados do produto.

Operações unificadas de dropshipping e marketplace: pela primeira vez, a Mirakl permite que as empresas gerenciem seus programas de dropshipping e marketplace em uma única plataforma. A solução expansível de dropshipping da Mirakl ajuda o crescimento das empresas, gerenciando fornecedores e catálogos com mais facilidade e eficiência do que os métodos tradicionais de dropshipping.

Crescer

IA de categorização: um novo algoritmo inteligente no Mirakl Catalog Manager analisa os catálogos de produtos e recomenda melhorias na categorização, ajudando os operadores dos marketplaces a aumentar suas linhas mais rapidamente, com maior qualidade e menos esforço manual.

Vendas B2B agilizadas: a gestão e segmentação de perfis de clientes permitem que as empresas simplifiquem as vendas B2B, ao passo que uma nova parceria com a PunchOut2Go permite que os compradores conectem seus sistemas de eProcurement ao marketplace, aumentando o acesso aos compradores digitais B2B e melhorando a experiência de compra.

Alertas e painéis: regras avançadas de alerta e suspensão permitem que os clientes controlem a qualidade com velocidade e escala, aplicando seus SLAs quando os vendedores não estiverem em conformidade. Novos painéis de desempenho para operadores e vendedores de marketplaces fornecem uma visão rápida de todas as atividades do marketplace para possibilitar um crescimento mais rápido e eficiente.

Confiança

Gestão de pedidos e operações aprimoradas: as mais recentes inovações permitem que os clientes otimizem a qualidade e a conformidade dos dados com ainda mais eficiência. Webhooks para ofertas, pedidos e envios garantem que as atualizações sejam capturadas em tempo real, enquanto estimativas de envio mais precisas, com dias úteis e feriados configuráveis, facilitam a vida dos operadores, que podem estimar os prazos de entrega com mais precisão. E com os novos conectores para Vertex e Taxdoo, a Mirakl está facilitando a conformidade fiscal.

Segurança: a Mirakl agora tem certificação ISO 27018 e está listada como Provedor de Serviços de Nuvem de confiança pela Cloud Security Alliance (CSA), colocando a empresa na vanguarda da conformidade do setor, com credenciais de segurança de nível empresarial.

“O ano de 2021 provou que não há limites para o crescimento da economia de marketplace. Olhando para 2022, não há dúvida de que a categoria vai desempenhar um papel crucial na estratégia de comércio eletrônico de todas as empresas. Os marketplaces em breve fornecerão soluções completas e vemos a Mirakl como um elemento central dessa oferta”, declara Philippe Corrot, cofundador e CEO da Mirakl.

“Temos orgulho de poder ajudar no sucesso contínuo da dinâmica comunidade de pioneiros da maior plataforma do mercado, que estão usando seus marketplaces para atender às crescentes demandas dos compradores, por qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer lugar”, disse Adrien Nussenbaum, cofundador e co-CEO da Mirakl.

Já para Adrien Nussenbaum, cofundador e co-CEO da Mirakl, em 2022, esperamos dar ferramentas aos nossos clientes para que eles possam prosperar ainda mais, tendo suas iniciativas de marketplace reconhecidas como motores estratégicos de crescimento pelas suas diretorias e pelos mercados financeiros globais.

