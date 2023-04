Minas Gerais vai sediar maior conferência setorial sobre educação executiva

Como os grandes desafios da sociedade – econômicos, sociais e ambientais – afetam as organizações e como a educação executiva pode apoiar os líderes empresariais a lidarem com essas questões? Nos dias 25, 26 e 27 de abril, representantes das principais escolas de negócios do mundo estarão reunidos, em Nova Lima (MG), no campus Aloysio Faria, da Fundação Dom Cabral, para debater estas questões durante a Conferência de Diretores da Unicon - Consortium for University-Based Executive Education 2023.

“Os desafios de hoje exigem que as lideranças sejam plurais e nós temos que estar preparados e atualizados. Vamos debater como desenvolver esses líderes e também teremos a oportunidade de conversar sobre como as escolas de educação executiva se destacam de outras instituições de desenvolvimento. Receber o encontro do Unicon é também uma oportunidade que a FDC tem de mostrar a sua excelência e jeito único de aprendizagem, unindo rigor científico, conhecimento aplicado e afetividade para formar os líderes que a sociedade precisa”, explica o professor de estratégia e organizações da Fundação Dom Cabral e membro do board da Unicon, Aldemir Drummond.

Com 115 membros, a Unicon é uma referência global para educação executiva em mais de 30 países. É composta pelas instituições de aprendizado mais relevantes e procuradas por líderes e organizações. Tem como objetivo ajudar a melhorar seu desempenho, fornecendo novos conhecimentos, inspiração, perspectivas, capacidades e uma rede global. Os membros da Unicon permanecem na vanguarda do setor e, juntos, ajudam a criar o futuro do setor de educação executiva.

Escolas como, Insead, Harvard Kennedy School, MIT Sloan School, NUS Business School de Singapura, Alliance Manchester Business School, Shanghai Jiao Tong University, são algumas das instituições cujos dirigentes de educação executiva estarão presentes.

A programação contemplará pautas como: grandes desafios da sociedade e o papel dos executivos; perspectivas globais e perspectivas brasileiras; produção de alimentos e desafios ambientais; diferenciação na Educação Executiva – a perspectiva do cliente; design da experiência de aprendizagem e tecnologia e competências como fontes de diferenciação.

