Metlife faz parceria que promove descarte correto de itens eletrônicos

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, acaba de firmar uma parceria com a empresa GM&C, de soluções em logística reversa e reciclagem, para oferecer a todos os cerca de 50 mil clientes dos seguros de vida – Vida Total, Vida Segura e Vida Protegida – no Brasil, a oportunidade de realizar gratuitamente o descarte correto de itens eletrônicos como computadores, impressoras, aparelhos de som e vídeo portáteis, videogames, pilhas e lâmpadas, celulares, fones e cabos. Com a parceria, a empresa dá um passo importante em seu objetivo de contribuir, de forma concreta, com a economia circular e fortalecer seu pilar de sustentabilidade.

O programa “Descarte Consciente MetLife” tem início em setembro e aqueles que quiserem contar com o serviço podem fazer a solicitação pelo número 0800 779 4500 ou por um formulário, que estará disponível em uma landing page no portal da MetLife. A GM&C fará o agendamento da coleta e, após retirado, o material será levado para a matriz em São José dos Campos (SP), onde passará pelo processo de transformação de produto físico em matéria-prima. Depois, esse material será destinado a empresas de fundição e refino de metais como ferro e aço, lingotes, injetora plástica, entre outros.

Com a utilização de alta tecnologia de separação de metais ferrosos e não ferrosos, o processo contribui para a não contaminação dos aterros ou lençóis freáticos com os materiais pesados provenientes destes objetos. O impacto positivo da reciclagem de eletrônicos coopera com a preservação dos recursos naturais. No ano passado, por exemplo, a GM&C processou 4.300 toneladas de eletroeletrônicos pelo país, isso representa mais de 442 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas no ar e quase 25 milhões de litros de água economizados, assim como mais de 4 milhões de kWh de energia. Em termos de comparação, cerca de 15 mil árvores deixaram de ser cortadas.

“O projeto vai ao encontro dos objetivos da MetLife de implementar ações concretas que tragam um impacto real para a sociedade e impulsionem a missão de projetar um futuro melhor para a próxima geração. Com o Descarte Consciente, damos um passo importante em nossa contribuição para a economia circular e somamos àquilo que projetamos para o ano do ponto de vista de sustentabilidade”, declara Paula Toguchi, superintendente de produtos da MetLife Brasil.

Para acompanhar a efetividade da iniciativa e informar os clientes sobre o real impacto da coleta seletiva e reciclagem no meio ambiente, a MetLife terá acesso a um balanço ecológico com dados sobre quantas árvores deixaram de ser cortadas, quantos kWh de energia foram economizados, quantos litros de água preservados e quantas toneladas de CO₂ deixaram de ser emitidas a partir do descarte correto. Os clientes que contribuírem também receberão informativos sobre como e quando foi descartado o item doado, bem como dados sobre os impactos positivos da ação para o meio ambiente.

“Essa é uma ação que gera um impacto significativo positivo para o meio ambiente e, por isso, tem sido cada vez mais procurada por empresas que se preocupam com a sustentabilidade. Estamos realizados em entrar com a MetLife neste projeto”, afirma Marcelo Oliveira, diretor comercial da GM&C.

