Metade boi, metade cogumelo: foodtech e hamburgueria criam ‘blend’ único no foodservice

Em parceria com a hamburgueria paulista Burger X, a foodtech Typcal criou um hambúrguer híbrido de carne de boi e carne de… Cogumelos?

Isso mesmo. O produto, que pode ser considerado uma versão light do tradicional hambúrguer de carne bovina, contém 50% de proteína animal e 50% de proteína adquirida a partir da fermentação de micélio.

“Nosso hambúrguer híbrido é o resultado de uma combinação entre biotecnologia e culinária. Trabalhamos para desenvolver um formato específico do micélio para ser perfeitamente incorporado na mistura que compõe o hambúrguer”, explica Paulo Ibri, CEO da Typcal.

O micélio é uma parte específica da estrutura de colônias de cogumelos comestíveis. Segundo Paulo, a estrutura fibrosa é o segredo da receita, que garante um produto semelhante à carne, com sabor neutro e ideal para a mistura – ou “blend”, como se fala nas hamburguerias.

Recepção do público e foco na sustentabilidade

“O hambúrguer híbrido se destaca como um produto de conceito inovador, mas o que mais nos surpreendeu foi sua excelente taxa de recompra, demonstrando que os consumidores aprovaram o produto. Acredito que isso se deve à proximidade do sabor com o hambúrguer de carne tradicional, o que proporcionou uma experiência familiar ao paladar, mas com o diferencial de uma proposta mais sustentável e saudável”, reforça Lucas Lanna, fundador do Burger X.

“Diferente de outros grãos, como a soja ou a ervilha, que acabam entregando sabores e texturas diferentes e um amargor muito grande, o micélio se adapta sem comprometer o sabor e a experiência do consumidor e ainda trazendo benefícios de saudabilidade ao produto”, completa Ibri.

O produto da Typcal visa o desenvolvimento de uma indústria de alimentos mais sustentável, que possa atender às necessidades dos consumidores cada vez mais preocupados com a pauta.

Depois da criação do hambúrguer híbrido, a foodtech mira expansão da fábrica de piloto para comercial e abertura do mercado europeu. Atualmente ela busca parcerias com grandes multinacionais para aumentar seu portfólio.

