Mercado financeiro espera alta vacinação para os mais de 50 anos até abril

.E o Brasil chegou a 10% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose do imunizante contra o SARS-CoV-2. É pouco perto do número necessário para atingir a imunidade de rebanho, mas não deixa de ser um dado reconfortante para quem foi vacinado, suas famílias e amigos.

Do outro lado da moeda, nunca tivemos tantos casos, internações, pacientes em UTIs, mortos. Números trágicos da segunda onda de covid-19. Mas, se a vacinação continuar pelo menos no ritmo atual, é possível que daqui a poucos meses estejamos assistindo ao despencar dessas curvas.

Segundo acompanhamento de instituições do mercado financeiro, há uma possibilidade real de todos com mais de 50 anos que desejem se vacinar terem tomado pelo menos uma dose até o final de abril. E até o final de setembro todos com mais de 20 anos.

Se essa projeção otimista se realizar, e tomara que se realize, além das vidas salvas – sempre o mais importante – teríamos números fortes da economia no terceiro trimestre deste ano. Uma necessidade, diante do alto desemprego, mesmo com os bons números do Caged.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

