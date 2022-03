Mene & Portella fatura R$ 250 milhões investindo em inovação

Por Márcio de Freitas*

Uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Mene & Portella fechou 2021 com faturamento acima de R$ 250 milhões contra R$ 100 milhões de 2020. Este ano, o objetivo é reforçar a vertical de comunicação e crescer ainda mais o seu hub de inovação por meio do Capital Ventures, fundo criado para reunir as startups investidas pelo grupo M&P, formando um amplo conjunto de soluções tecnológicas dentro da agência. Recentemente, a M&P realizou aporte na startup ShowKase, plataforma completa para criação de lojas virtuais integrada a todos os canais digitais.

RH

Clicksign e Convenia realizam o webinar ‘Desafios do RH: como unir humanização e tecnologia’, transmitido gratuitamente pelo YouTube nesta quinta-feira, 10, às 10h. Tópicos como onboarding estruturado digitalmente, processo seletivo remoto e humanizado e jornada de capacitação da liderança remota 100% dirigida serão os assuntos abordados no evento pelas palestrantes Simoni Zimmermann, gerente de Programa Principal da Clicksign, Andréa Greco, diretora da Alcance Assessoria (empresa focada em carreira), psicóloga com mais de 16 anos de experiência em RH, LinkedIn Creator (com mais de de 415 mil seguidores), palestrante, influenciadora, colunista e escritora, além de Luísa Íscaro, analista Employee Experience Pleno na Convenia. Para participar, é preciso se inscrever no link.

Petlove

Após distribuir R$ 6 milhões em ações aos funcionários, a Petlove&Co anunciou que os colaboradores da Companhia, que já detém R$ 5 mil reais em ações cada, poderão usar parte de seus bônus de 2021 para a compra de mais uma fatia da empresa. O programa de sócios permite que os colaboradores usem 10%, 30% ou 50% do valor correspondente ao pagamento de bônus referente aos resultados de 2021 para compra de ações da companhia.

Mulher

Abrir e desenvolver seus próprios negócios é sonho de muitas mulheres. Esse é o público da Estratégia de Empreendedorismo Feminino, onde está o programa “Brasil Pra ELAS”, com crédito dos bancos federais focado nas mulheres e na educação empreendedora por meio de consultorias (capacitação e qualificação) da rede nacional do Sebrae. Quem comanda o projeto é a secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (ME), Daniella Marques, uma das mais competentes executivas da Esplanada dos Ministérios.

Mulher 2

A fintech do setor de meios de pagamento Hash registrou um crescimento de 14% no número de mulheres em seu time. Elas representam 39% do total de Hashers e 49% das posições de liderança da empresa. Os números traduzem a cultura inclusiva da startup para criar oportunidades e atrair mais mulheres para os mercados financeiro e de tecnologia.

Novonor

A Novonor S.A. anunciou Héctor Núñez como novo diretor-presidente, enquanto, paralelamente, a OEC também realiza mudanças. A construtora terá como presidente o engenheiro Maurício Cruz, que até então era superintendente da marca para a América Latina. Os novos caminhos do Grupo, com operações em 13 países, mais de 23 mil integrantes e três mil obras entregues, buscam firmar o compromisso da holding brasileira com desenvolvimento, inovação e integridade.

Independentes

A plataforma de óticas da CECOP prevê mais de R$ 123 milhões de compras em 2022, com processo 100% digital. Entre 2019 e 2022, a CECOP registrou crescimento de 60% em número de novas óticas aderentes à plataforma, com 850 novos membros. Juntas, as mais de 1.250 óticas que formam essa comunidade independente vendem cerca de R$ 1 bilhão por ano.

Prêmio

O Valor Capital Group está entre os premiados da 8ª edição do Annual ESG Deal, da LAVCA — Associação para o Investimento de Capital Privado na América Latina. A iniciativa reconheceu o fundo de venture capital na categoria responsabilidade social, pelo investimento feito na Dolado, plataforma cuja missão é fortalecer pequenos lojistas na compra, venda e gestão, por meio da tecnologia. A premiação reconhece investimentos excepcionais de gestores de fundos, visando especificamente iniciativas ambientais, sociais e de diversidade.

Sustentável

No próximo domingo, 13, o Parque do Ibirapuera será a casa do Raízes da União — programa de sustentabilidade em comemoração dos 85 anos da farmacêutica União Química. O evento celebrará o início do plantio de cem mil árvores nativas no sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento de água da grande São Paulo. Quem for até o parque receberá gratuitamente uma muda de árvore nativa para plantar onde quiser e poderá saber mais sobre a iniciativa. O Raízes da União plantará um milhão de árvores nativas, inicialmente no Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.

Vacina

As Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, do grupo DPSP, começam campanha antecipada de vacinação contra a gripe na quinta-feira, 10. O início será um mês antes de anos anteriores e ao período adotado pelo SUS, com a finalidade de contribuir para a imunização da população contra o vírus Influenza, causador de gripes e resfriados. O estoque contra H1N1 e H3N2 foi quadruplicado em 2022.

Silicon Valley

A Conferência Brazil at Silicon Valley será novamente presencial. A 4ª edição do evento acontece nos dias 16 e 17 de maio, na cidade de Mountain View, na Califórnia. Idealizada por estudantes brasileiros das universidades de Stanford e Berkeley, a Brazil at Silicon Valley se tornou um movimento e tem unido esforços para discutir o desenvolvimento e a evolução do ecossistema de inovação brasileiro. A edição de 2022 discutirá os desafios e tendências ao futuro da tecnologia em todo o mundo.

Diversidade

Sob o comando de Simon Mayle, a WTM Latin America lança, na próxima sexta-feira, 11, seu Comitê de Diversidade. A data marca o início da agenda de trabalho que terá as primeiras iniciativas já apresentadas durante a edição 2022 do evento, que acontece de 5 a 7 de abril, em São Paulo. “O debate sobre a diversidade e inclusão, também no turismo, é um caminho sem volta”, diz o executivo.

Mulher que inspira

Inspirada pela história de Maria Athenice, primeira mulher a ser proprietária de um posto de gasolina no Brasil, a Ipiranga entra no metaverso. Na cidade virtual do Servidor de Roleplay Complexo (plataforma do game), o posto Ipiranga, além do posto completo atual, vai reproduzir as tendências que a marca vem observando para o futuro da mobilidade, varejo e energia, e será gerenciado por uma mulher. No mundo real, bem longe do mundo digital, Maria Athenice foi, na década de 1970, a primeira mulher a administrar um posto de gasolina no Brasil.

Podcast

O podcast para médicos Anamnese, do executivo do setor de saúde Adriano Oliveira, terá estúdio em São Paulo capital a partir do próximo mês. Com espaço para receber convidados, o programa passa a gravar presencialmente suas edições e pretende se tornar um polo de conexões de players do setor no Brasil. O investimento atende ao crescimento do veículo especializado, lançado na pandemia em meio ao novo filão das mídias de áudio. Só este ano, a audiência do Anamnese cresceu 500%.

Delivery

O “Mercado Flash” é a nova modalidade do aplicativo James e está presente em 14 cidades, entre elas: São Paulo, Santos, Sorocaba, Santo André, São Caetano e Recife. A categoria já está em 23 lojas, sendo 12 unidades com entregas em 20 minutos e dez unidades com entrega em 30 minutos. As demandas estão sendo operadas a partir das unidades de proximidade do GPA, principalmente, pela Minuto Pão de Açúcar, tendo limite de 35 itens por compra. Além disso, a modalidade conta com pontuação no Stix, empresa criada pelo GPA e RaiaDrogasil para um ecossistema de programas de fidelidade, que inclui lojas parceiras como, Pão de Açúcar, Droga Raia, Extra, Drogasil e iupp do Itaú, e promoções exclusivas com a rede/marcas cadastrada na plataforma.

Novo CTO

A Elo anuncia a contratação do primeiro executivo da nova posição de CTO da companhia. Eduardo Merighi é graduado em Análise de Sistemas pela PUC-Campinas, com pós-graduação em Administração de Negócios pelo Mackenzie e MBA em Tecnologia da Informação pela USP. O executivo soma mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança de Engenharia de Software e Tecnologia da Informação, com passagens pelas digitais XP e Neon, e será responsável pela plataforma tecnológica, arquitetura, aceleração da estratégia de APIs, dados e cloud computing, e atuação em novos mercados que vão além do setor de tecnologia de pagamentos.

Inovação e decoração

A Westwing Brasil, plataforma de casa, decoração e lifestyle, recebeu o prêmio GIA — Global Innovation Awards na categoria Loja Conceito Global, que avaliou critérios como originalidade, criatividade, apresentação, merchandising e profissionalismo. A premiação, que é organizada pela IHA (International Housewares Association), elege vitrines de lojas físicas focadas em casa e decoração mais inovadoras do mundo. Nesta edição, o foco foi fortalecer ainda mais a evolução do setor e pela primeira vez o Brasil recebe a premiação máxima com o projeto da Westwing Store de Ipanema, no Rio de Janeiro, localizada na rua Barão da Torre, nº 380, que conta com 400 metros quadrados divididos em três andares.

Certificação

A startup Intuix, que atua na área de certificação, lança campanha de conscientização e entrega da Certificação e do Selo “Espaço livre de violência contra mulher”. A ideia é certificar dez mil empresas, condomínios e instituições que atestem que são desenvolvidas em práticas conscientes e responsáveis para garantir a integridade e segurança das mulheres no ambiente corporativo. Para obter a certificação gratuita é preciso fazer a inscrição no site em que dará acesso a uma plataforma com critérios como código de ética, política de igualdade de gênero, checklist para mapeamento dos processos, programas de capacitação da equipe, somados à Inteligência Artificial que ajudarão no diagnóstico e certificação. Saiba mais aqui.

