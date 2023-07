Mauro Wainstock: Integrar gerações impulsiona a lucratividade

Por Mauro Wainstock*

Pesquisas apontam que empresas que valorizam e promovem a convivência harmoniosa entre trabalhadores de variadas idades alcançam resultados financeiros significativamente melhores em comparação com aquelas que não investem neste quesito.

Descubra como conhecimentos e experiências diversificadas pode impulsionar e trazer mais inovação e solidez ao seu negócio:

A força dos números

Estudos globais demonstram que empresas com equipes multigeracionais são mais propensas a obter maior lucratividade. De acordo com um relatório da consultoria McKinsey, elas têm 21% mais chances de superar seus concorrentes em rentabilidade. Já um levantamento conduzido pela Deloitte revelou que aquelas que adotam políticas inclusivas para todas as idades têm uma taxa de retorno sobre o investimento (ROI) mais alta, alcançando até 2,3 vezes mais lucratividade.

Visão estratégica e inovação

De acordo com um estudo realizado pela AARP Foundation, empresas que promovem a diversidade geracional são mais propensas a serem vistas como inovadoras pelos clientes e trazem uma dinâmica única de criatividade e adaptabilidade, o que resulta em soluções mais criativas para enfrentar desafios.

Atração de talentos e imagem corporativa

Além dos benefícios financeiros, a integração geracional também fortalece a imagem corporativa. Um estudo da consultoria PwC concluiu que cerca de 86% dos consumidores acreditam que as marcas devem promover a diversidade em todas as suas formas. Uma organização que integra diferentes gerações transmite uma imagem de respeito e comprometimento social — o que confere vantagem competitiva no mercado.

A pluralidade geracional também é valorizada pelos colaboradores e potenciais candidatos às vagas de emprego. Um relatório divulgado pela Universidade de Stanford revelou que 72% dos funcionários consideram importante a variedade geracional, enquanto um levantamento realizado pela Glassdoor destacou que 67% dos candidatos acreditam que a diversidade é um fator diferencial ao escolher um local para trabalhar. Por sua vez, a pesquisa "The Deloitte Global Millennial Survey" reforçou que as empresas com culturas inclusivas e diversificadas são mais atraentes para os jovens talentos, aumentando sua capacidade de recrutamento e retenção.

Aprendizado contínuo e desenvolvimento de competências

A integração geracional cria um ambiente de aprendizado contínuo, onde as gerações podem trocar valiosas vivências. Um estudo conduzido pela SHRM Foundation concluiu que a transferência de conhecimento entre gerações é crucial para o desenvolvimento de competências e a capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Além disso, o compartilhamento de habilidades e a mentoria bilateral promovem um ambiente de crescimento profissional, aumentando a motivação e a produtividade da equipe.

Não se trata apenas de números, mas também de criar um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, onde todas as gerações se sintam empoderadas e capazes de contribuir para o sucesso da organização. Ao valorizar as experiências e habilidades de cada uma, as empresas podem construir equipes diversificadas, capazes de lidar com os desafios complexos do mercado.

Portanto, incentivar a integração geracional é um investimento estratégico para a construção de uma cultura corporativa forte, atraindo talentos e fortalecendo sua reputação, atuando diretamente na longevidade do negócio.

Depoimentos de líderes

Acompanhe algumas das muitas vozes influentes que enfatizam o valor inestimável que as diferentes gerações trazem para o mundo corporativo.

Tim Cook, CEO da Apple: "Acredito firmemente que a diversidade geracional é fundamental para a criação de uma equipe forte e inovadora. Valorizamos e respeitamos a experiência e o conhecimento dos mais velhos, reconhecendo o papel essencial que desempenham no sucesso de nossa organização”.

Satya Nadella, CEO da Microsoft: "Em um mundo em constante evolução, a integração geracional é uma vantagem competitiva. A diversidade de perspectivas e habilidades que as diferentes gerações levam para o local de trabalho é fundamental para a inovação e o crescimento sustentável".

Mary Barra, CEO da General Motors: "Os mais velhos são uma fonte inestimável de sabedoria e experiência. Ao integrá-los em nossa equipe, estamos construindo uma cultura de aprendizado contínuo, onde todas as gerações podem se desenvolver e contribuir para o sucesso de nossa empresa”.

Ajay Banga, ex-CEO da Mastercard: "Não devemos subestimar o valor do conhecimento acumulado ao longo dos anos. A integração dos mais velhos no ambiente de trabalho é essencial para promover a diversidade de ideias e impulsionar a inovação".

Ginni Rometty, ex-CEO da IBM: "Acreditamos que a inclusão geracional é um pilar fundamental de uma cultura corporativa forte e sustentável. Ao valorizar e integrar os mais velhos, estamos construindo uma equipe resiliente e capaz de enfrentar os desafios do futuro".

Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo: "A diversidade geracional é uma força motriz para a inovação e o crescimento. Ao unir diferentes gerações, estamos promovendo uma cultura de colaboração e aprendizado, onde todos podem contribuir e se beneficiar mutuamente".

Bora fazer acontecer!

*Mauro Wainstock foi nomeado Linkedin TOP VOICE, é mentor de executivos, conselheiro de empresas, palestrante sobre diversidade etária e sócio-fundador do HUB 40+.

