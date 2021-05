Mauro Wainstock estreia coluna na Bússola para você que não tem idade

A partir de hoje, Mauro Wainstock passa a integrar o time de colunistas da Bússola, escrevendo sempre na primeira segunda-feira do mês. Com 30 anos de experiência profissional, trabalhou em veículos de comunicação e no departamento de Marketing do Citibank. Foi nomeado Linkedin Top Voice e atua como mentor de executivos sobre conteúdo, networking e marca profissional.

É sócio do HUB 40+, consultoria empresarial focada no público acima dos 40 anos. Ministra palestras sobre diversidade etária e realiza projetos in company para o fortalecimento da marca empregadora e imagem corporativa.

Também organiza o maior hackathon do mundo, o “International Space Apps Challenge", promovido pela NASA, e é jurado do Hacking.Rio, a maior maratona de empreendedorismo da América Latina.

Em sua coluna de estreia, fala da importância de se reinventar o tempo todo e não aceitar estereótipos. "Esta coluna foi criada para pessoas como você, “sem idade”, mas que têm ânsia por novos conhecimentos, vontade de viver, desejo de ousar e de se reinventar o tempo todo."

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube