Marta e Centauro formam parceria a favor da equidade de gênero no esporte

Poucos dias antes de entrar em campo pelo Brasil, Marta, a renomada estrela do futebol feminino, decidiu concretizar o movimento Go Equal. Iniciado em 2019 como uma campanha em prol da igualdade de gênero no esporte, a causa se transforma agora em uma marca, com uma coleção de peças exclusivas, a fim de ampliar a visibilidade desse movimento.

Para isso, a também embaixadora global da ONU Mulheres escolheu a Centauro, maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina, para criar a Go Equal e concretizá-la como uma marca que fomenta a liberdade para jogar, como forma de inspirar a prática esportiva feminina.

À venda nas lojas e e-commerce da Centauro e no Studio78, ambas parte do ecossistema esportivo do Grupo SBF, a primeira coleção de Go Equal está disponível nas versões treino, com produtos voltados à prática esportiva; e casual, que reúne peças para uso no dia a dia. Composta por camisetas, bermudas e calças a bonés e tops, todas com o símbolo e frases do movimento, as peças foram desenvolvidas para inspirar e empoderar mulheres e homens que se identificam com a causa. Nesse sentido, todos os royalties das vendas serão doados para projetos de empoderamento feminino.

Busca pela equidade

Foi durante uma partida entre Brasil e Austrália, ao comemorar um gol de pênalti, que Marta chamou atenção pela primeira vez para a desigualdade de oportunidades no futebol. A chuteira, inteira preta, exibia um sinal de igual (=) nas cores azul e rosa, símbolo da iniciativa de Go Equal, que tem como papel legitimar e promover o espaço da mulher no esporte para que ela tenha liberdade de atingir o seu melhor.

”Como falamos no início, quando entrei no movimento, a bola é igual, o campo é igual, as regras são iguais. As mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens. Não há motivo para não receberem o devido reconhecimento”, afirma Marta. “Estou extremamente feliz com a parceria com a Centauro, que me permitiu transformar a causa que defendo em uma marca, para que os fãs de futebol e aqueles que se identificam com a causa possam, assim como eu, fazer parte dessa iniciativa tão importante. Acredito que ter ao lado a maior rede de artigos esportivos do país, que apoia o fomento do esporte feminino e vende a marca Go Equal, ampliará ainda mais o alcance da causa”, diz a jogadora.

Para a Centauro, a parceria com a atleta colabora para a promoção do protagonismo feminino no esporte e contribui para jogar mais luz na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. “Apoiamos o esporte feminino e o lançamento de Go Equal enquanto marca é uma oportunidade de reverberar a causa e amplificar o legado da Marta, que inspirou e inspira tantas outras atletas e mulheres em todo o mundo”, afirma Fernanda Arechavaleta, diretora de marketing e reputação da Centauro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Impulsiona promove encontro entre escola pública e atletas do Flamengo

Globoplay lança Xuxaverso com oferta de NFTs e experiência inovadora

Estevam Baldon: Precisamos tornar a pesquisa clínica inclusiva