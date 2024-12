Marketing e Vendas são as áreas que mais utilizaram IA Generativa em 2024, aponta estudo

O estudo “IA Generativa na Experiência 2025” revelou que as áreas de Marketing e Vendas foram destaque na incorporação de ferramentas de inteligência artificial em 2024.

Os dois setores representam 34% das aplicações globais, com destaque para personalização de conteúdos e priorização de leads.

Outros setores, como desenvolvimento de produtos (23%) e TI (17%), também se beneficiaram da tecnologia com soluções como chatbots e assistentes virtuais.

Realizado pela BRQ Digital Solutions em parceria com a Snaq, ambas especialistas em inovação e transformação digital, o estudo “IA Generativa na Experiência 2025” mapeou as áreas que mais usaram Inteligência Artificial neste ano, assim como as tendências e expectativas para os próximos 12 meses.

O levantamento foi apresentado no Comitê de CMOs, realizado pela WTC Business Club, ao lado de empresas como Samsung, Banco BV, Braze e Shutterstock.

Principais insights debatidos pelos executivos

O encontro teve como tema central o potencial da inteligência artificial generativa (Gen AI) para aprimorar o atendimento ao cliente.

Os painelistas reforçaram:

A qualidade dos dados para treinamento é a base fundamental para o uso eficiente da IA Generativa

Para que a tecnologia alcance seu pleno potencial, é fundamental garantir uma abordagem ética e uma visão sistêmica

A privacidade de dados e o cumprimento da LGPD são pilares essenciais nesse processo.

IA Generativa pode ser utilizada para criar estratégias que incluem a compreensão do tom de voz do consumidor

Entre os painelistas, destaca-se Pablo Moura, diretor de Experiência da BRQ, Lucia Bittar, diretora de Marketing com foco em dispositivos móveis da Samsung, Claudia Furini, CMO e diretora de ESG do Banco BV e Kaori Abe, diretora de Marketing da Shutterstock para América Latina.

Pablo Moura frisa que é preciso entender que a IA Generativa não tomará o emprego das pessoas. “É preciso deixar claro que por trás de toda essa evolução, ainda terão clientes que precisarão e optarão em falar com um atendimento humano. Além disso, o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais assertivas contará com a expertise de profissionais que estão por trás de todo o processo de melhoria”, declarou.

O futuro da inteligência artificial



Até 2025, espera-se que a maioria das empresas adote uma IA generativa em estratégias como engajamento em redes sociais, fluxos de trabalho automatizados e criação de interfaces personalizadas para consumidores e colaboradores.

Segundo o report, a maioria das organizações prevê que utilizará IA generativa para aprimorar as seguintes experiências:

81% Chatbots de texto voltados para o cliente;

79% Engajamento e gerenciamento de redes sociais;

74% Chatbots de texto voltados para funcionários

72% Pesquisa de clientes e de mercado;

72% Estratégia de vendas e forecast;

70% Workflows automatizados;

71% Chatbots de voz voltados para o cliente;

69% Criação de diálogo para agentes humanos;

68% Segmentação de clientes;

63% Chatbots de voz voltados para funcionários.

Para a BRQ Digital Solutions, investir em IA é mais do que acompanhar tendências. “Estamos diante de uma nova era tecnológica que exige experimentação e inovação constante. A inteligência artificial generativa é a chave para transformar a experiência do cliente e trazer eficiência em escala, com foco em humanizar as interações digitais”, diz Pablo Moura, head de Experiência da BRQ.

Veja aqui a pesquisa completa sobre IA Generativa no Brasil.

