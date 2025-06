Marca de outlet lança coleção que reaproveitou 360 mil metros de tecido

Segundo o Sebrae, a indústria da moda brasileira desperdiça 80% dos resíduos têxteis gerados a cada ano. São cerca de 136 mil toneladas descartadas em aterros e lixões. A proposta da Off For Future, nova linha da Off Premium, é reduzir estes números por meio do fomento à economia circular.

A coleção utiliza sobras têxteis como parte do processo criativo. Desde o início da criação das peças, já foram utilizados cerca de 360 mil metros de tecido dos seus estoques para criar peças a partir de modelagens das marcas do Grupo Azzas 2154, detentor da BU SOMA – produtora de vestuário feminino dona da marca Off Premium.

O volume representa o desvio de aproximadamente 10 caminhões de tecidos que poderiam acabar em aterros sanitários, prolongando assim a vida útil das matérias primas. A coleção foi pensada para ser perene, com previsão para mais de 900 novos modelos até o final do ano.

Agenda de sustentabilidade no setor de moda

A coleção da Off Premium faz parte de uma extensa lista de ações dentro da estratégia de sustentabilidade da marca. Desde 2020, a marca realiza o mapeamento de suas emissões de GEE e compensa 100% das emissões por meio da aquisição de créditos de carbono gerados por projetos de energia renovável.

A marca também compensa 100% de suas embalagens, ou seja, para cada embalagem utilizada, uma equivalente é reciclada, tanto das lojas quanto do ecommerce.

Exclusiva, a coleção que utiliza sobras têxteis está disponível no e-commerce e em lojas físicas selecionadas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube