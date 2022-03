Marca de odontologia digital lança novo formato de franquia

Com 185 unidades em funcionamento e previsão de abertura de até 50 lojas em 2022, a marca Orthopride, de odontologia digital, está lançando um novo modelo de loja, que vai se chamar Studio Orthopride. Com metragem entre 45 a 50 metros quadrados, o valor da franquia é de R$ 270 mil, com taxa de franquia de R$ 50 mil à vista ou R$ 60 mil, com uma entrada e o saldo parcelado em 24 vezes. Para os próximos 12 meses, a previsão é inaugurar de 50 a cem unidades.

Além do modelo tradicional de franquias, que a Orthopride seguirá oferecendo — principalmente para as regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste —, agora conta com o novo formato, o Studio Orthopride. “Vamos continuar investindo em inovação, equipamentos de ponta, treinamento de pessoal e atendimento personalizado”, afirma o COO do grupo Orthopride, Richard Magrath.

O grupo Orthopride também vai levar a marca para eventos voltados para o mercado de franquias, além de eventos corporativos. E investir mais em planos de mídia para a Orthopride, com foco em campanhas para Digital e Midia out of Home. A previsão de investimento na marca Orthopride para esse ano deve ficar em torno de R$ 10 milhões, alta de 20% ante 2021, com foco especialmente em tecnologia e engenharia de processos.

