Mais de 90% dos alunos desse curso recebem a Certificação Ancord

A certificação da Ancord, Associação Nacional das Corretoras de Valores, é pré-requisito para atuar em assessoria financeira. Para alcançá-la, os profissionais da área podem procurar por diferentes cursos preparatórios. Com técnica própria, baseada curadoria e expertise de especialistas em finanças, o curso preparatório da edtech Melver exibe resultados exemplares, garantindo que mais de 90% dos seus alunos consigam a certificação.

“Em pouco mais de 18 meses de atuação, alcançamos uma posição de destaque na formação de assessores financeiros, uma das atividades mais demandadas pelo mercado atualmente. Hoje há cerca de 20 mil profissionais em atuação no Brasil, e cerca de 10% desses passaram pelo curso de formação da MELVER”, afirma o CEO e fundador da MELVER, Raony Rossetti. O curso é gratuito e o líder a firma que o principal objetivo é democratizar o acesso e o sucesso no mercado financeiro.

A partir de outubro, a empresa firma parceria com a XP Investimentos para a contratação de 2 mil assessores financeiros em todo o país até o fim de 2023.

Qual o segredo do curso preparatório?

A base do sucesso da Melver é a qualidade técnica de seus cursos. Cada módulo é elaborado em detalhes por especialistas do setor, trazendo conhecimentos sólidos e atualizados sobre investimentos, análise de mercado e outros. O foco da edtech está em preparar os profissionais para demandas reais e atuais do mercado financeiro.

Seguindo esse objetivo, a empresa se dedica a garantir personalização, tratando cada aluno como único, com diferentes necessidades e ritmos de aprendizado. A abordagem individualizada permite que todos tenham a oportunidade de absorver o conhecimento de maneira eficaz.

Alunos direcionados ao mercado

Criar oportunidades reais de trabalho, é outra proposta da MELVER. O objetivo é que os estudantes não apenas obtenham a Certificação Ancord, mas que possam entrar no mercado de trabalho. A edtech desenvolveu um processo em que, após a obtenção da certificação, cada aluno é direcionado para oportunidades de trabalho no mercado financeiro.

A parceria com a XP Investimentos

A parceria estratégica prevê a contratação de at 2 mil assessores financeiros em todo o país até o fim de 2023. Os candidatos aprovados na Ancord e selecionados para atuar em um dos escritórios

vinculados à XP receberão um bônus de contratação no valor de R$ 10 mil.

Para fazer parte da jornada, os interessados devem fazer o Curso Preparatório para a Certificação Ancord, que é gratuito e disponível para pessoas de todo o país. A parceria entre a Melver e a XP Investimentos faz parte da Semana do Assessor, evento online e gratuito promovido pela edtech que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro no YouTube.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Ricardo Liguori: a comunicação da doação e transplante de órgãos

Essa foodtech transformará seus resíduos líquidos em fertilizante

Uso de dados: a pedra no sapato da indústria de entretenimento