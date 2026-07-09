Mais de 25 novas vagas de emprego com foco no desenvolvimento profissional

Grandes empresas estão com processos seletivos abertos para diversos níveis e áreas de atuação (CrizzyStudio/Shutterstock)
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Publicado em 9 de julho de 2026 às 07h00.
Em um mercado de rápida transformação, a busca por profissionais qualificados deixou de ser apenas RH e virou pilar de estratégia de negócios.
As empresas estão redesenhando suas estruturas para atrair e formar profissionais capazes de liderar transições complexas.
Na linha de frente, a Philip Morris International expande seus programas Graduates e Future Leaders nas Américas, oferecendo rotação de funções e experiência internacional.
Acompanhando a evolução digital, o Estadão abre vagas estratégicas nas áreas comercial, marketing e tecnologia.
No Centro-Oeste, o Complexo Serra Dourada recruta 14 profissionais para suportar seu plano de modernização.
Completando o ecossistema, a farmacêutica Adium reforça suas equipes com foco em inovação, e a Unipar aposta na educação corporativa com uma nova trilha de capacitação prática e comportamental para estagiários.
A Philip Morris International (PMI) está redesenhando o perfil de seus futuros executivos nas Américas.
Reconhecida com o selo Great Place to Work, a companhia acaba de anunciar a expansão de duas frentes de desenvolvimento profissional para o Brasil e demais países das Américas, englobando América Latina e Canadá: os programas Graduates e Future Leaders, direcionados para profissionais que tenham graduação completa em qualquer área do conhecimento.
Implementados como iniciativas globais de aceleração de carreira, os projetos funcionam como um ecossistema de formação com duração de dois anos.
O movimento responde a um desafio complexo do mercado corporativo atual: encontrar e lapidar líderes capazes de gerenciar transições de indústrias tradicionais para modelos focados em inovação e alta complexidade.
O principal diferencial das duas frentes é o modelo baseado em rotação de funções, com possibilidade de experiências em mercados internacionais onde a companhia está localizada.
Os profissionais selecionados passarão por um cronograma estruturado, com imersão em diferentes departamentos da empresa.
Essa abordagem multifuncional visa oferecer uma vivência prática da operação antes que os participantes assumam suas posições definitivas ao término do ciclo.
No total, serão oferecidas 11 oportunidades, com início das turmas previsto para o segundo semestre.
Com cinco vagas, o programa Graduates será o principal motor de oxigenação da base de talentos da companhia, desenhado para profissionais que estão começando carreira, mas já possuem alguma experiência de mercado. O início está previsto para setembro.
Já o projeto Future Leaders, com seis vagas em aberto, foca em profissionais com maior bagagem corporativa, exigindo o mínimo de dois anos de experiência no mercado.
O objetivo é preparar lideranças para posições estratégicas e de nível sênior, com início previsto para outubro.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link https://join.pmicareers.com/grads_lac até o dia 17 julho.
Com o objetivo de se tornar uma arena multiuso e o maior hub de eventos esportivos e de entretenimento do Centro-Oeste, o Complexo Serra Dourada está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 14 vagas de emprego em Goiânia.
As oportunidades contemplam profissionais de níveis técnico, operacional e superior, distribuídas em 11 diferentes áreas de atuação estruturadas para dar suporte à nova fase de modernização e gestão estratégica do complexo.
No setor corporativo, técnico e de comunicação, as oportunidades são para as posições de Executivo Comercial, Analista de TI Sênior, Advogado Regulatório Sênior, Coordenador(a) de Comunicação, Operador de CCO e Analista de Conteúdo e Redes Sociais, com uma vaga disponível para cada cargo.
Já para o segmento de manutenção e infraestrutura predial, o processo seletivo busca preencher postos de Eletricista de Manutenção Predial (duas vagas), Bombeiro Hidráulico/Encanador (duas vagas), Oficial de Manutenção (duas vagas), Ajudante de Manutenção (uma vaga) e Serralheiro (uma vaga).
A atuação dos profissionais será presencial na sede do espaço, localizada no Jardim Goiás, em Goiânia.
Além de salários compatíveis com o mercado, o grupo oferece um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e seguro de vida.
Os profissionais interessados em participar da seleção devem enviar o currículo atualizado para o e-mail talentos@complexoserradourada.com.br até o dia 31 de julho.
Para obter detalhes sobre os pré-requisitos e informações complementares sobre as vagas, os candidatos também podem acessar a plataforma de recrutamento pelo endereço talentosconstrucap.gupy.io, estando disponível o telefone (62) 3621-3506 para o esclarecimento de dúvidas.
A Adium está com oportunidades abertas para profissionais que desejam atuar em uma das principais farmacêuticas da América Latina.
Com presença em diversos países da região, a companhia vem ampliando sua atuação por meio de investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento de soluções que contribuam para ampliar o acesso à saúde e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
As oportunidades refletem a estratégia da empresa de fortalecer suas equipes e acompanhar as transformações do mercado farmacêutico, um dos setores que mais investem em tecnologia, desenvolvimento científico e qualificação profissional.
Os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e voltado à busca constante por excelência e inovação.
Os interessados podem conferir os requisitos das posições disponíveis e realizar suas candidaturas por meio da página oficial de carreiras da empresa no LinkedIn.
Preparar profissionais para os desafios atuais e futuros da indústria faz parte da estratégia da Unipar para fortalecer sua competitividade e apoiar o crescimento sustentável dos negócios.
No centro dessa iniciativa está a Academia Unipar, plataforma de educação corporativa que reúne cursos presenciais e online, livros, podcasts e conteúdos disponíveis por aplicativo, oferecendo trilhas de conhecimento alinhadas às necessidades de desenvolvimento de cada colaborador.
Por meio da Academia, os profissionais têm acesso a capacitações obrigatórias e conteúdos voltados ao aprimoramento técnico e comportamental, fortalecendo competências essenciais para o crescimento dentro da organização.
O compromisso com a formação de talentos também se estende aos profissionais em início de carreira.
Em 2025, a Unipar lançou uma trilha exclusiva para estagiários na Academia Unipar, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências como pensamento crítico, comunicação, inteligência emocional e inteligência artificial.
A iniciativa busca apoiar a construção de uma base sólida para a atuação profissional, estimulando autonomia, protagonismo e aprendizado contínuo.
Ao investir no desenvolvimento de pessoas, a Unipar fortalece sua cultura de conhecimento, prepara profissionais para novos desafios e contribui para a formação dos talentos que irão impulsionar o futuro da indústria.
Para aqueles que desejam construir essa trajetória junto à companhia, as oportunidades para fazer parte da Unipar podem ser conferidas no link: https://unipar.99jobs.com/ .