Mais calor, mais sede: altas temperaturas devem provocar alta de 10% vendas de purificadores de água

2023 foi o ano mais quente da história, revelando que, infelizmente, as ações adotadas nos últimos anos pelos líderes mundiais não têm surtido o efeito necessário para frear o aquecimento do planeta.

A população faz o que pode no dia a dia para driblar as temperaturas tão elevadas. E as tendências de mercado ajudam a entender como o brasileiro tem feito isso.

Tem muita gente trocando a garrafa de água mineral comprada no mercado pelos purificadores de água. É o que mostra um levantamento interno realizado pela Everest, referência no setor no mercado brasileiro.

Em dezembro de 2023, houve aumento de 5% na venda de purificadores refrigerados e de 7% no faturamento na comparação com o último mês de 2022.

Esses números são só do início do Verão no Brasil. Como ainda falta muito para estação acabar, o mercado de purificadores de água está otimista com a projeção dos resultados para os próximos meses.

2024 fervente

Em 2023 a temperatura média global ficou 1,5°C acima da era pré-industrial. Segundo dados da National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), 2024 tem cerca de 30% de chance de ser ainda mais quente e 99% de chance de ficar entre os 5 anos mais quentes da história.

Para 2024, o mercado de filtros residenciais prevê crescimento de 10%, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros e Equipamentos para Tratamento de Água (ABRAFIPA). A projeção é que, neste ano, serão vendidos cerca de 1,5 milhão de purificadores de água.

Os balanços da Everest confirmam a tendência de alta. Na primeira quinzena de janeiro, a Everest registrou aumento de 22% nas vendas de purificadores e de 31% no faturamento na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Carlos Alexandre Guimarães, Diretor Comercial da Everest

“A expectativa é que o setor continue a evoluir, impulsionado não apenas pelas condições climáticas extremas, mas também pela conscientização crescente sobre a importância da água potável para a saúde e bem-estar”, afirma Carlos Alexandre Guimarães, Diretor Comercial da Everest.

Máquinas de gelo também estão em alta

A ABRAFIPA destaca ainda que, além da maior busca por filtros residenciais, também há um aumento na procura por máquinas de gelo.

Neste segmento, a Everest teve aumento de 4% nas vendas de dezembro 2023, comparado com o mesmo período do ano anterior.

