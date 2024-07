Maior feira de franquias do mundo revela onde gigantes do franchising estão investindo

A 31ª edição da ABF Franchising Expo aconteceu no pavilhão do Expo Center Norte, na capital paulista, e contou com algumas das maiores franqueadoras do Brasil.

Oportunidades de investimento, estrutura estratégica de franchising, ampliação de portfólio e inovações foram alguns dos destaques da Arezzo&Co, ZAMP, Aramis, Carrefour Property, Espaçolaser, StoneCo., Grupo IMC e CNA.

O ABF desempenha papel fundamental no fortalecimento do ecossistema de franchising, a partir da conexão e troca de experiências com diversos players do Brasil.

Confira os destaques que foram apresentados aos cerca de 60 mil atendentes do evento.

Arezzo&Co aposta na ampliação de portfólios

Atualmente, Arezzo&Co possui 839 franquias no segmento de calçados. A empresa, que detém marcas como Schutz e Anacapri, pretende se consolidar no franchising com as seguintes estratégias:

Ampliação de portfólios para quiosques de Alme e Brizza Arezzo

Processo de reestruturação da área para trazer um suporte mais estratégico ao negócio.

Nos últimos 12 meses, as franquias Arezzo&Co geraram um faturamento R$ 1,3 bilhão.

Além dos atuais modelos de franquias, a Arezzo aposta no modelo ‘Arezzo Light’, com foco em estabelecimentos em cidades de até 100 mil habitantes, o que permite ampliar a marca no Brasil.

Anacapri apresenta um modelo com aportes de investimentos menores. Em menos de 20 anos de história, a marca já fatura R$ 448 milhões, considerando os últimos 12 meses, e já soma cerca de 250 lojas no Brasil.

Dona do BK e do Popeyes investe em unidades mais atraentes para o consumidor

A ZAMP, master franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, apresentou as inovações que tem aplicado em todas as unidades, com destaque para a remodelagem das lojas BK.

Em 2023, a empresa modificou 50 unidades para o novo padrão Pavillion, materialmente mais atraente para os consumidores, com ambientes modernizados e fachada contando com painéis de vidro que permitem a melhor visualização da área interna dos restaurantes.

O novo design foi articulado para melhorar a jornada de seus clientes e conta com otimização do espaço para permitir mais assentos do que as antigas lojas com dois andares.

Aramis segue se destacando pelo atendimento aos franqueados

A Aramis, marca de moda masculina consolidada há quase 30 anos no mercado do varejo brasileiro, se destacou na ABF Week com a participação do CFO Fábio Davidovici no painel “Inovação em Expansão e ReBranding” e stand na ABF Expo.

A marca conta com a plataforma de franquias como parte de seu modelo de negócios desde 2003, somando hoje 120 pontos de venda, dos quais 73 são franqueados.

Apenas nos últimos 2 anos, foram abertas mais de 25 franquias da Aramis e, em 2023, a marca recebeu pela primeira vez o Selo de Excelência em Franchising pela ABF.

Com atendimento personalizado aos franqueados, a Aramis oferece suporte completo durante toda a jornada do consumidor e acesso à estrutura e conhecimento, garantindo maior segurança para o empreendedor.

Carrefour Property oferece galerias comerciais

O Carrefour Property, unidade de negócios imobiliários do Grupo Carrefour Brasil, apresentou sua proposta diferenciada, que atende tanto aos empreendedores quanto aos visitantes da feira.

A empresa possui portfólio formado por mais de 350 mil m² de galerias comerciais disponíveis nas lojas do Carrefour, Sam’s Club e Atacadão em todo o Brasil, e três shoppings centers – Butantã Shopping, Jardim Pamplona Shopping e Paseo Alto das Nações (SP).

Entre os diferenciais oferecidos aos franqueados estão a capilaridade e localização estratégica das galerias, a ancoragem em lojas que já possuem alto tráfego de um público fiel, um ecossistema que oferece conveniência aos consumidores.

StoneCo apresenta serviços financeiros para franquias e promove debate especial

A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro, apresentou suas soluções de software e serviços financeiros para franquias.

Com foco nos pilares de vender, gerir e girar, a empresa levou ao evento novidades das marcas Franquias Linx e Stone Franquia.

A empresa promoveu o Stone Talks by Pod do Varejo, um espaço dedicado ao debate com especialistas do mercado.

CNA diversifica e reposiciona criando grupo educacional

O CNA anunciou um novo posicionamento no mercado com a criação de um grupo educacional, o CNA+.

O movimento tem o objetivo de diversificar os negócios e ampliar sua presença e atuação no segmento.

O novo direcionamento estratégico já começou a se concretizar com a aquisição da franquia de escolas de tecnologia e inovação Ctrl+Play em novembro de 2023, e mira em novas aquisições no médio prazo.

