Luiza Trajano, Edu Lyra e Nizan Guanaes falam a estudantes hoje às 18h30

Pessoas inspiram pessoas. Foi com esse propósito que Fernando Melzer, 16 anos, reuniu colegas e estudantes de escolas do ensino médio em São Paulo para iniciar o movimento Inspire Up com objetivo de inspirar jovens que estão dando início em suas carreiras, promovendo conversas que farão a diferença na formação de opinião dessa nova geração.

Para Fernando Melzer, idealizador do Inspire Up, o momento é de combater a desesperança e fazer um chamado a outros jovens como ele. "Hoje em dia é muito fácil olhar para os lados e sentir que nada pode ser feito, que não há espaço para transformar e fazer as coisas de um jeito diferente. Nós criamos o Inspire Up para lembrar que, sim, há muitas iniciativas incríveis e poderosas em andamento. E queremos que cada uma delas inspire e incentive essa nova geração a repercutir, desdobrar e criar novos caminhos", diz.

Os debates e provocações do Inspire Up chamaram a atenção de grandes líderes brasileiros, e o movimento fará seu primeiro evento público online, totalmente gratuito e com uma programação inédita hoje e no dia 21 de junho. Na lista de presença, nomes de peso como Luiza Trajano, Nizan Guanaes e Edu Lyra , que conversam com os estudantes sobre transformação social no Brasil. Luciano Huck e Guilherme Benchimol debatem empreendedorismo.

"A trajetória de cada líder que se propôs a participar do Inspire Up é única e transformadora, mas, para além das histórias de impacto que eles têm a contar, estamos interessados em conhecer as pessoas por trás da figura pública e sobretudo o que os move, incentiva e, claro, inspira. Porque, afinal, todos eles foram estudantes um dia e também precisaram tomar decisões importantes aos 16 e 17 anos", afirma o idealizador do projeto.

Confira a agenda completa do evento e confirme sua presença gratuitamente. A transmissão será pelo Youtube.

