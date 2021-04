Loures expande com áreas de inovação e dados

A Loures Consultoria acaba de lançar duas novas áreas, com foco em inovação e uso de dados estruturados. “Disrupção do cotidiano e normalidade corrompida. A gente sempre buscou olhar pro futuro e sair da zona de conforto. Com a pandemia, elevamos esse olhar a um novo patamar na agência”, diz Alexandre Loures, sócio-fundador da Loures, sócio do Grupo FSB e colunista da Bússola.

Sob o comando de Cauê Madeira, sócio-diretor da Loures e também colunista da Bússola, a área Growth vai trabalhar em escala de crescimento e inovação, com base em dados e aprendizados estruturados. Para entregar gestão de qualidade e consultoria de tendências amparada pela ciência de dados, a empresa também implementou a área Integration, liderada pela sócia-diretora Pollyana Miranda.

“A nova estrutura da Loures vem para crescer, posicionar e fortalecer ainda mais o negócio. Dessa forma, oferecemos novas soluções estratégicas para os clientes e parceiros e capacitamos nossos profissionais para que se tornem cada vez mais PRIGITAIS, integrando o PR ao digital no dia a dia” afirma Loures.

Os dois novos departamentos, com atuação transversal aos núcleos de atendimento a clientes, se somam à Studio, área que busca soluções em formatos e linguagens visuais eficientes para a construção de estratégias assertivas, sob comando de Moisés Garcia, também sócio-diretor da agência.

