L’Oréal vai vender produtos no ‘iFood dos varejistas’ da Ambev

Imagine um aplicativo que permite ao varejista organizar e pedir produtos com a mesma facilidade que os deliverys de comida oferecem. Essa é a proposta do BEES, e a chave para a estratégia beauty tech da L’óreal Grande Público.

O que é o BEES?

Presente em 27 países e com uma base de 3,8 milhões de usuários ativos mensalmente, o BEES é uma plataforma B2B que conecta a Ambev a pequenos e médios estabelecimentos, para comercializar os produtos das marcas L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline NY, Niely e Colorama.

Nele, o varejista pode:

Buscar produtos

Realizar pedidos mesmo fora do horário comercial

Acessar promoções e recompensas

Organizar entregas

Gerenciar faturas.

As vantagens atraíram a L’Oréal Grande Público, maior divisão de produtos da L’Oréal Groupe no Brasil.

A L’oréal quer avançar na transformação digital e, de quebra, crescer em distribuição

“Nossa missão é democratizar a beleza e isso passa por também democratizar o acesso à digitalização aos pequenos e médios empresários de nosso ecossistema, levando nossos produtos a cada farmácia e perfumaria no Brasil”, diz Rodrigo Ribeiro, diretor comercial da L’Oréal Groupe no Brasil.

Além de cumprir com essa meta de democratizar e ajudar os parceiros a se digitalizarem, a empresa também tem o objetivo de aumentar o número de portas atendidas.

Segundo ela, a parceria vai melhorar o mix de produtos, já que a inteligência da plataforma ajuda o cliente a fazer melhores escolhas com base em seu histórico de compras e preferências do seu consumidor em sua geografia.

Como vai funcionar para a gigante do setor de beleza?

A entrega e faturamento dos produtos será realizada pelos atuais distribuidores da L’Oréal Grande Público.

No Brasil, existem mais de 90.000 farmácias e 20.000 perfumarias, o que torna o mercado bastante capilarizado e traz desafios de distribuição.

Todas as farmácias e perfumarias do Brasil já podem comprar no BEES os produtos da L’Oréal Grande Público:

Elseve e Niely Gold – cabelos

Excellence , Casting e Niely Cor&Ton – coloração

L’Oréal Paris Revitalift e Garnier Skin Care – cuidados faciais

Maybelline New York e Colorama – cuidados faciais

“Além de oferecer uma experiência mais personalizada e ágil, esperamos aumentar nossa oferta de produtos através do BEES. Tenho certeza de que esse é o começo de uma grande transformação para a L’Oréal e para nossos distribuidores”, conclui Rodrigo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube